Am 31. Mai wird in den Seebädern der Bundesrepublik die Sommersaison eröffnet. In Travemünde, das seine Beziehungen zu Berlin besonders intensiviert hat, wird die Saison sehr festlich eröffnet. Aber auch die anderen Ostseebäder Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Grömitz, Kellenhusen, Dahme, Heiligenhafen, Schönberger Strand, Eckernförde, Glücksburg und andere sind wohlgerüstet. Ebenso die Nordseebäder Westerland, Wenningstedt, Kampen, Norderney, Juist, Borkum, Wyk auf Föhr, St. Peter-Ording, Langeoog, Spiekeroog, Wangeroog und viele mehr. Die Badeorte erwarten eine Rekordsaison, da die Reisefreudigkeit der Menschen weiter zunimmt.

Travemünde, im Mai

Als kleiner Junge habe ich mich immer darüber gewundert, daß ein schwedischer Leutnant in die Chronik meiner Heimat eingegangen war durch nichts, als daß er im Meer badete. Man hielt ihn für verrückt. Es war an einem wunderschönen Sandstrand der Ostseeküste und geschah weiland 1795. Nachher sind noch Hunderttausende an derselben Stelle, an der dann das Ostseebad Swinemünde entstanden war, ins Meer gestiegen. Den schwedischen Leutnant aber, den Avantgardisten, hielt man für geistesgestört. Das war um dieselbe Zeit, als der Herzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin in cem ersten deutschen Seebad überhaupt, nämlich Doberan-Heiligendamm, an der Table d’hôte seiner Badegäste präsidierte. Zur Erheiterung eben dieser Kurgäste ließ der Herzog Manöver vorführen, wobei Kanonen und Musketen in Aktion traten. Die Leute müssen noch sehr gute Nerven gehabt haben und an sich nicht sonder ich „erholungsreif“ gewesen sein.

Man stelle sich einmal vor, was einen Badegast erwartete, den es vor etwa hundert Jahren gelüstete, in dem schönen Travemünde, das damals als Seebad schon anerkannt war, in der See zu baden. Er mußte sich einen Badekarren mieten. Das war eine Bretterbude auf Rädern. Während dieser Karren in die See hinausgeschoben wurde, mußte er sich darin ausziehen. War der Baiekarren dann im tieferen Wasser angekommen, so wurde eine „Treppe ins Meer“ herabgelassen. Über dieser Treppe senkte sich eine Markise herab, deren unterer Rand die Wasseroberfläche berührte. Unter dieser Markise stieg der kühne Recke ins Meer. Man tauchte in der Regel einmal, als kühner „Wasserfreund“ aber zwei- bis fünfmal unter und kletterte in den Badekarren zurück. An sich hätte man unter dieser Markise nackt baden können, denn sie zirkelte einen rein privaten Raum mitten im Wasser ab. Aber es waren auch Badehemden und Beinkleider beim Seebaden schon üblich. Das für Travemünde gültige „Handbuch“ des Badearztes Dr. Wilhelm Saß riet aber von diesen Badehemden ab. Er schreibt in dem 1828 erschienenen Buch: „Mit Badehemd, Beinkleidern oder sonst einer Bekleidung ins Bad zu gehen, ist dringend zu widerraten; sie verhindern den unmittelbaren Eindruck des Wassers auf die Haut, wovon großenteils die heilsame Wirkung abhängt, und geben überdies Anlaß zu Erkältungen, da das Ausziehen der durchnäßten Kleidungsstücke immer eine Zögerung verursacht.“ Das klingt wie Propaganda für jene „Abessinien“- und „Samoa“-Strandpartien – die beispielsweise bei Kampen und Rantum auf der Insel Sylt beliebt sind.

So war es in Travemünde! Ähnlich war es in Westerland, Norderney, Borkum. In manchen Bädern wurden die Badekarren von Pferden ins Meer gezogen. Badewärter halfen den Herren und Badewärterinnen den Damen. Weibliche Kurgäste wurden auf Wunsch von zwei muskulösen Badewärterinnen zwei- bis dreimal in der Brandung, sofern vorhanden, hin und hergeschaukelt. Das war die höchste der Freuden. An Schwimmen war natürlich überhaupt nicht zu denken in der Zeit der Badekarren. Als im Jahre 1810 Graf Clary Aldringen in Paris in der Seine das Schwimmen lernte, war dies eine europäische Sensation. Man berichtete darüber in den Zeitungen.

Wer heutzutage auf der breiten Strandpromenade von Travemünde einhergeht und das ungezwungene Badeleben zwischen den Strandkörben betrachtet, kann es kaum glauben, daß das letzte „Familienbad“, als Holzbauwerk direkt am Strand, erst vor wenigen Jahren abgerissen wurde. Schon der Begriff „Familienbad“ erscheint uns grotesk. Man badet heute überall ungezwungen von den Strandkörben aus. In einem offiziellen deutschen „Ostsee-Bäderführer“ vom Jahre 1926 heißt es: „Eine wichtige Konzession haben sich die Ostseebäder durch den Umsturz (gemeint ist 1918) abringen lassen: sie mußten das Freibaden vom Strandkorb aus gestatten. Gern haben sie das nicht getan, denn sie mußten mit einem starken Widerspruch sittenstrenger Zeitgenossen rechnen, die von der neuen, freien Mode keineswegs erbaut waren. Aber die moderne Richtung wußte ihre Sache mit so beredtem Ausdruck zu führen, daß schließlich die zuständigen Regierungspräsidenten dem Antrag stattgaben...“ Aber auch damals noch mußten Männer hochgeschlossene Badeanzüge tragen. Badehosen in der heute üblichen Form durften nur in abgegrenzten „Herren-Badeanstalten“ getragen werden. Vom Bikini der Dame, – dem zweiteiligen Nichts der Bademode unserer Zeit – ganz zu schweigen! So etwas wäre noch 1926 ein „öffentliches Ärgernis“ gewesen.

1932 gab es noch eine größere Aufregung durch den „Zwickel-Erlaß“ des damaligen Innenministers Dr. Bracht. Da wurde festgelegt, daß die Damen einen Badeanzug tragen müssen, „der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers völlig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzuges darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen.“ Diese Zwickel waren auch für Herrenbadeanzüge und Herrenbadehosen, die nur in „Herrenbädern“ getragen werden durften, Zwang. So sittenstreng war ein Innenminister im Jahre 1932. Karl N. Nicolaus