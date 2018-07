Nach dem politischen Konkurs der Goebbelsschen Filmwirtschaft wird nunmehr mit einiger Verspätung auch der betriebswirtschaftliche Zusammenbruch offengelegt. Die Verlustwirtschaft des einstmals gut fundierten reichseigenen Filmkonzerns ist zwar keine Überraschung mehr. Aber das jetzt veröffentlichte Zahlenmaterial (das im übrigen nur noch historischen Wert besitzt) zeigt deutlich, daß nicht nur die Hypothek aus den letzten Kriegstagen eine schwere Bürde war, sondern daß die ersten Nachkriegsgehversuche der alten Ufa ebensowenig von geschäftlichem Erfolg gekrönt waren wie der größte Teil der filmischen Bemühungen in künstlerischer Hinsicht.

Die 1917 gegründete Universum-Film AG, Berlin, die seit Juni 1956 zwecks Übertragung ihres Namens auf die neugegründete private Universum-Film AG als AG für Filmverwaltung i. L., Düsseldorf, firmiert, wurde 1942 im Zuge der Neuordnung des reichseigenen Filmvermögens zu rund 95,5 v. H. auf die Ufa-Film GmbH übertragen. Die Ufa-Film GmbH war eine hundertprozentige Reichsbeteiligung und als Dachgesellschaft dazu bestimmt, die filmwirtschaftlichen Interessen des Dritten Reiches wahrzunehmen. Zwischen ihr und der alten Universum-Film AG bestand seit 1942 bis Ende 1955 ein Organschaftsvertrag mit Gewinn- und Verlustausschließungsvereinbarung. Dieser: Organschaftsvertrag habe – mindestens seit 1945 – nur Vorteile für die freien Aktionäre gebracht, wie der Liquidationsausschuß, der die Rechte der Hauptversammlung und des Aufsichtsrates ausübt, jetzt betont. „Ohne Organvertrag hätten die freien Aktionäre überhaupt nichts mehr gesehen.“ Was sie nunmehr auf Grund des umfangreichen Zahlenwerkes der Liquidatoren „sehen“ werden, ist allerdings auch nicht mehr so erschütternd viel, aber es ist wenigstens etwas.

Der letzte Jahresabschluß der Gesellschaft, welcher der Hauptversammlung vorlag, ist der zum 31. Mai 1944. Der Liquidationsausschuß veröffentlicht jetzt die Abschlüsse der RM-Zeit vom 1. Juni 1944 bis zur RM-Schlußbilanz zum 20. Juni 1948, die DM-Eröffnungsbilanz zum 21. Juni 1948, die Jahresabschlüsse der DM-Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1955, sowie die Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 1956. Die Liquidationsbilanz, die per 1. Januar 1956 jetzt vorliegt, beendet zugleich die Phase des Verlustausgleichs durch die Muttergesellschaft. Was jetzt eintritt, so heißt es, werde nicht mehr ausgeglichen und geht auch zu Listen der Minderheitsaktionäre. Die 4,5 v. H. des fiüheren Ufa-Kapitals von 40 Mill. RM, die sich in freien Händen befinden, sollen noch im Laufe dieses Jahres abgefunden werden. Die rechnerische Quote, die sich auf Grund der jetzt vorgelegten Bilanzen für das Abfindungsangebot ergibt, lautet auf 15 v. H. Wie die Liquidatoren betonen, wird sie aber bestimmt höher werden. Man sei ängstlich darauf bedacht, die Minderheit nicht zu schädigen. Andererseits sei es aber auch für die noch verbliebenen freien Aktionäre opportun, das wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres erfolgende Kaufangebot der Ufi anzunehmen, denn de endgültige Liquidation des Unternehmens wird sich noch auf unbestimmte Zeit hinziehen. Van habe gerade mit Rücksicht auf die freien Aktionäre, die auf etwa 50 beziffert werden, die Abschlüsse der früheren Ufa vorgezogen. Der Gesamtkomplex der Ufi soll noch im Laufe dieses Jahres mit einer konsolidierten Bilanz, ebenfalls für die Jahre 1945 bis 1955 einschließlich der Liquiditionseröffnungsbilanz per 1. Januar 1956 vorgelegt werden.

Auf Grund des Verlustausgleichs durch die Ufa-GmbH kenn die frühere Ufa in der Liquidationseröffnungsbilanz noch einen Vermögensüberschuß von 5,76 Mill. DM ausweisen. Das ist der Rest des ursprünglichen Grundkapitals von 40 Mill. RM, das sich sogar noch auf 80 Mill. RM erhöht, wenn die in der Bilanz zum 31. Mai 1944 ausgewiesenen Rücklagen in Höhe von fast 41 Mill. RM berücksichtigt werden. In den Jahren von 1945 bis 1948 weist die Gesellschaft einen Verlust von 32 Mill. RM aus, der wie bereits vermerkt, im Wege der Ergebnisausschlußvereinbarung von der Muttergesellschaft, der Ufi, übernommen wurde. Für die Jahre 1948 bis 1955 wird ein weiterer Gesamtverlust von 8,3 Mill. DM ausgewiesen, der auf dem gleichen Wege verrechnet worden ist. Die Kriegsschäden werden mit buchmäßig 44 Mill. RM ausgewiesen.

Diese Zahl gibt zwar über die tatsächlichen Kriegs- und Kriegsfolgeschäden nur einen unzureichenden Überblick, da die Vermögenswerte weit unter ihren Substanz- und ehemaligen Ertragswerten bilanzierten, also die Verlustwirtschaft der Ufa ist keineswegs ausschließlich darauf zurückzuführen. Bis zur Währungsreform nahm die alte Ufa 15 Mill. RM aus Verwertung alter Filme ein. Es ist der Gesellschaft zugute, gekommen, daß infolge Fehlens guter deutscher Nachkriegsfilme sich die alten Ufa-Filme einer besonderen Nachfrage erfreuten. Aber gerade diese Entwicklung hatte auch Schattenseiten. Der Liquiditätszufluß verleitete zu Investitionen, die – mindestens in ihrer Höhe – nicht gerechtfertigt waren und die sich auch zum überwiegenden Teil sehr bald als Fehlschläge erwiesen. nmn.