Die Lehre, die ich hier geschildert habe, steckt sich ein außerordentlich hohes Ziel. Gerade ihre Schwächen verbieten ihr, mit einem geringeren Enderfolg als der völligen Abschaffung des Krieges zufrieden zu sein. Wäre es leicht, Kriege begrenzt zu halten, so könnte man sich vielleicht damit begnügen. Nun scheint es aber beinahe leichter, begrenzte Kriege zu vermeiden als ausgebrochene begrenzt zu halten. Eine stabile Friedensordnung ist das Ziel.

Hier meldet sich bei vielen von uns ein geschichtsphilosophischer Einwand. Seit es menschliche Kultur gibt, gibt es Krieg. Ist es nicht ein Wahn, den Krieg ganz abschaffen zu wollen?

Ich will diesen Einwand nur kurz berühren, um rasch zu den unmittelbar praktischen Problemen zurückzukehren. Ich glaube, dieser Einwand verwechselt eine tiefe Wahrheit mit einer ihrer zeitgebundenen Erscheinungsformen. Es wird immer Zwietracht und immer ein Maß an Blutvergießen geben. Aber so wie der Krieg von Burg zu Burg aufgehört hat, als die Artillerie erfunden wurde, kann sehr wohl die Atombombe das Ende des Krieges von Staat zu Staat herbeiführen. Ein Weltstaat ist keine Unmöglichkeit, möge er die Gestalt einer Föderation oder einer Diktatur haben. Es ist denkbar, daß er schlimmer wird als alle früheren Diktaturen und daß man die Zeit der nationalen Kriege zurückersehnen wird, in der man aus einem Land in ein anderes fliehen konnte. Aber diese Sehnsucht wird dann vielleicht so romantisch sein, wie heute die Sehnsucht nach dem Mittelalter. Wie dem auch sei, die Lehre der abgestuften Abschreckung ist zum mindesten eine der Lehren, die die Erkenntnis ernstnehmen, daß bestimmte technische Mittel bestimmte Organisationsformen unmöglich machen.

Die Reaktion des Weltkommunismus auf diese Lehre ist bisher eindeutig negativ. Wenn die Analyse, aus der die Lehre hergeleitet ist, zutrifft, so ist dies kein Wunder. Der Kommunismus hat dann ein brennendes machtpolitisches Interesse daran, daß es nicht zur abgestuften Abschreckung kommt. Auch propagandistisch bietet ihm die massive Vergeltung ein viel dankbareres Angriffsobjekt als die gemäßigte Abstufungslehre; also liegt es nahe, daß er letztere als eine Tarnung der ersteren angibt. Aber diese Überlegungen werden den Motiven der kommunistischen Ablehnung nicht voll gerecht.

Ich erinnere an das, was ich über den sowjetischen Abrüstungsvorschlag gesagt habe. Wer von der Überzeugung erfüllt ist, die Atomwaffen, im Westen entwickelt, nur vom Westen bisher gegen Menschen eingesetzt, müßten überhaupt abgeschafft werden, kann ein System, das den Weltfrieden auf einem weiteren Ausbau der Atomwaffen gründen will, kaum anders denn als Hypokrisie empfinden. Auch die Hoffnung, auf diese Weise den Krieg abzuschaffen, kann bei ihm nicht verfangen. Der Kommunismus hat ja seine eigene Vorstellung davon, wie der Krieg schließlich abgeschafft werden soll; und diese Vorstellung basiert auf ökonomischen und sozialen Gedanken, gründet sich also auf einen tieferen Bereich der menschlichen Existenz, den die rein militärische Abschreckungstheorie unbeachtet läßt. Der Westen hat sicher keine Aussicht, sein Friedensprogramm zu verwirklichen, wenn er diesen Wirklichkeiten nicht ihr volles Gewicht gibt.

Trotzdem erschien es meinen Gesprächspartnern denkbar, daß schließlich auch die kommunistische Welt die abgestufte Abschreckung zunächst faktisch und dann auch ausdrücklich anerkennen wird. Im Augenblick zielt ihre ganze offizielle Politik auf die Abschaffung der Atomwaffen. Ein Scheitern der großen Abrüstung verspricht ihr dann wenigstens einen Propagandaerfolg. Wenn dieses Scheitern offensichtlich geworden sein wird, wird es aber nötig sein, weiterzuleben, voraussichtlich doch in einer Form ausdrücklich anerkannter Koexistenz mit der westlichen Welt. Vielleicht besteht erst dann eine Aussicht, Gedanken wie die eben erörterten im Weltbewußtsein zu verankern.

Es sei mir nun noch eine persönliche Bemerkung erlaubt. Bisher habe ich versucht, die Lehre von der abgestuften Abschreckung möglichst objektiv darzustellen. Ich habe vor allem die Gründe betont, die für sie sprechen. Wenn diese Gründe nicht voll gewürdigt werden, ist es unmöglich, diesem neuen und nicht einfachen Gedanken gerecht zu werden. Meine eigene Reaktion auf die Lehre bleibt zweideutig: Sie scheint mir besser als jede andere Auffassung, die die Atomwaffen beibehalten will; ja sie scheint mir bisher die einzige Auffassung zu sein, die das Problem des „Lebens mit der Bombe“ ernstlich durchdacht hat. Solange die große Abrüstung nicht zu erwarten ist, scheint sie mir die einzige vertretbare militärische Auffassung mit realen politischen Chancen zu sein, sofern es nämlich überhaupt eine vertretbare Auffassung auf der heutigen Basis gibt. Eben dies aber bleibt mir zweifelhaft. Vielleicht führt auch diese Lehre zur Katastrophe; vielleicht gibt es keine Möglichkeit für uns Menschen, so wie wir wirklich sind, „mit der Bombe zu leben.“