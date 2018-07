Die letzten Tage haben sowohl auf dem Aktienmarkt als auch bei den Renten gezeigt, daß die nun schon seit vielen Monaten munter sprudelnden Kapitalquellen immer noch empfindlich sind, wenn sie zu großzügig beansprucht werden. Bei den festverzinslichen Papieren wurde der Kursanstieg jetzt gebremst; Tauschoperationen brachten sogar leicht rückläufige Notierungen. Nun muß man allerdings zugeben, daß die größte Emissionswele, die jemals seit der Währungsreform den Kapitalmarkt überflutet hat, gerade in einem Augenblick internationaler politischer Hochspannung auf die Börse zu kam, zu einem Zeitpunkt also, an dem Zurückhaltung der Kapitalgeber eigentlich das Normale ist. Wenn man prüfen will, ob der Markt überfordert ist, muß man sicherlich auch die Argumente der Berliner Bank berücksichtigen, die in ihrem jüngsten Bericht zur Kapitalmarktlage schreibt: "Der Wirtschaft und den Banken fließen aus den anhaltenden Exportüberschüssen laufend neue Mittel zu, zum anderen werden die Anleiheerlöse weitgehend zur Konsolidierung kürzerfristiger Verbindlichkeiten verwendet und setzen damit wieder neue anlagesuchende Mittel frei, die den Konsolidierungsprozeß weiter fördern. Eine Unterbrechung dieses Kreislaufes scheint vorerst nicht sehr wahrscheinlich, solange die Konjunktur weiterhin gedämpft verläuft!"

Bevor jedoch ein weiteres Absinken des Zinsniveaus bei den Anleihen erwartet werden, kann, müssen die jetzt auf den Markt kommenden großen Brocken, vor allem die Bundespostanleihe, erst einmal verdaut sein. Daß eine weitere Zinssenkung noch im Bereich der Möglichkeiten liegt, beweist die Nachfrage nach den 6 1/2prozentigen Pfandbriefen, die jetzt zu 98 v. H. gesucht sind, und auch der Markt der 6prozentigen Pfandbriefe, die zu 94 v. H. in größeren Beträgen abzusetzen wären, wenn die Hypothekenbanken stets das entsprechende Gegengeschäft zur Verfügung hätten.

Für Wandelanleihen fehlt – das kam jetzt bei den AEG- und BMW-Emissionen deutlich zum Ausdruck – das breite Kundeninteresse. Für viele Sparer ist die Technik der Wandelanleihen trotz aller Aufklärung immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Hinzu kommt natürlich, daß die Zinsen der Wandelanleihen der Kapitalertragssteuer unterliegen, was für den Kleinsparer die Anlage mit einer unangenehmen Hypothek belastet. Nur so ist es zu erklären, daß die Bezugsrechte für die AEG-Wandelanleihe mit 6 bis 6 1/4 bis 6 unter der rechnerischen Parität notierten. Wenn gleichzeitig große Nachfrage nach den Bezugsrechten für die jungen AEG-Aktien bestand, dann dürfte es vorwiegend technische Gründe gehabt haben. Bei einem Bezugsverhältnis 8:1 waren viele Aktionäre gezwungen, Bezugsrechte zuzukaufen, um entsprechend junge Aktien beziehen zu können. Dadurch ergab sich eine überraschend große Nachfrage bei entsprechend niedrigem Angebot. Die daraus zeitweise resultierenden Kursdifferenzen zwischen alten und jungen Aktien wurden von der Spekulation ausgenutzt. Enttäuscht wurden alle jene BMW-Aktionäre, die gehofft hatten, durch den Verkauf ihrer Bezugsrechte für die 6prozentige Wandelanleihe endlich einmal bares Geld aus dem Besitz ihrer Papiere ziehen zu können. Der Kurs der alten Aktien fiel im Zusammenhang mit der Bezugsrechtnotierung nicht nur innerhalb von rund 14 Tagen um etwa 20 Punkte zurück, darüber hinaus wurde mit einem Bezugsrechtkurs von 2 v. H. nicht einmal die rechnerische Parität erreicht. Aber mit derartigen unangenehmen Überraschungen muß man natürlich bei einer Gesellschaft rechnen, die noch keine Dividende nach dem Kriege erwirtschaften konnte, keine in Aussicht gestellt hat, und dennoch an den Kapitalmarkt geht.

Bis auf den Bankenmarkt, wo das Bezugsrecht der Deutschen Bank mit 32 1/4 v. H. auf Basis der rechnerischen Parität notiert wurde und wo es keine Überraschungen gab, lagen die Aktienkurse in den letzten Tagen merklich schwächer. Das Ausland trat als Verkäufer auf und-auch die Investment-Gesellschaften scheinen mit Neuanlagen etwas kurz zu treten, nachdem einige dieser Institutionen sogar vor einigen Tagen, als die Kurse einen Spitzenstand erreicht hatten, zu Gewinnmitnahmen geschritten waren.

Eindeutig schwach tendierten weiterhin die Montane. Die verschwommenen Sozialisierungsvorstellungen der IG Bergbau sowie die im Zusammenhang mit den Abschlußveröffentlichungen sehr "vorsichtigen" Äußerungen zur Geschäftslage und zur Dividendenpolitik haben die Zurückhaltung der Kundschaft noch verstärkt. Es muß aber vermerkt werden, daß Teile des Berufshandels sich bei den Montanen vorsichtig zu engagieren beginnen. Groß ist das Risiko hier bestimmt nicht mehr, wahrscheinlich muß man nur warten können, um später Gewinne zu erzielen.

Kurt Wendt