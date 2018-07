Obwohl inzwischen alle drei IG-Nachfolger sich eine Sperrmajorität an der Cassella Farbwerke Mainkur AG erworben haben, werden die Aktien dieses Unternehmens immer noch zu Liebhaberkursen an der Börse gehandelt. Das Papier wird offensichtlich nach wie vor für interessant gehalten. Zu einem gewissen Teil mag das damit zusammenhängen, daß Cassella gut im Winde der Konjunktur liegt. Das Unternehmen berichtet, was Umsatz und Ertrag angeht, von einem Erfolg im Geschäftsjahr 1957, der alle Erwartungen übertroffen hat, und zwar besonders im Auslandgeschäft.

Für die Cassella-Erzeugnisse – es sind dies vor allem Farben – ist die Textilindustrie bedeutsam. Hier aber ist die Mengenkonjunktur ungebrochen. Darüber freut man sich naturgemäß in Mainkur, macht sich aber auch Gedanken darüber, ob das auf die Dauer so weitergehen wird. Eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung erscheint am Platze, zumal der Wettbewerb in Teerfarben auf den Weltmärkten nach wie vor sehr hart ist. Es gibt weiterhin viel Überkapazitäten. Eine Marktstellung läßt sich in dieser Situation nur durch Investitionen verteidigen. Die laufende Produktion muß rationalisiert werden, um preisgünstig anbieten zu können, außerdem muß man mit Neuheiten aufwarten. Die Bautätigkeit war so auch in Mainkur lebhaft.

Bei den Sachwerten betrugen die Zugänge 7,3 Mill. DM, von denen 4,1 Mill. auf Fabrikationsbetriebe entfielen, 3,8 Mill. DM wurden über Abschreibungen finanziert, die verbleibenden 3,5 M DM stammen aus anderen Quellen. Bei dem verstärkten Geschäft hat sich das Umlaufvermögen nochmals um 2 Mill. DM erhöht.

Auf der Passivaseite erfolgte die Bilanzausweitung vor allem bei Rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialeinrichtungen. Die Bilanzstruktur ist dabei in keiner Weise schlechter geworden. Nach wie vor überdecken die eigenen Mittel die Anlagen um ein Beträchtliches, und zwar am Bilanzstichtag um 10 Mill. DM. Cassella kann also noch investieren, ohne daß das Unternehmen deshalb an den Kapitalmarkt herantreter müßte.

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einen gegenüber 1956 größeren Rohüberschuß; die um etwa. 2,5 Mill. DM erhöhten Steuern auf Ertrag und Vermögen deuten auf ein sehr gutes Geschäftsergebnis hin. Der ausgewiesene Gewinn läßt die Zahlung einer Dividende von 11 v. H. gegenüber 10 v. H. im Vorjahr zu. W. Ringleb