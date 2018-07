Ich besitze seit einer Reihe von Jahren RM 3000,–Aktien der Deutschen überseeischen Bank, deren Umstellung auf DM bis heute immer noch aussteht. Vor etwa Jahresfrist hörte ich aus Bankkreisen, daß ein Umstellungsverhältnis von 4:1 zu erwarten sei.

Es ist mir bekannt, daß das in den Vorkriegsjahren vorwiegend in Südamerika tätige Unternehmen einen großen Teil seiner Vermögenswerte verloren hat bzw. zur Zeit noch nicht wieder darüber verfügen kann. Auf der anderen Seite muß aber doch durch den hohen Export der Bundesrepublik in den zurückliegenden Jahren und durch die Verbindung zur Deutschen Bank als Muttergesellschaft gut verdient worden sein. Kürzlich las ich von der Eröffnung einer Filiale in Köln und von der Freigabe eines bisher beschlagnahmten wertvollen Bankgebäudes in Buenos Aires.

Ich würde es begrüßen, wenn Sie in einer der nächsten Ausgaben in der Rubrik „Der Leser fragt“ über die Situation bei dem Unternehmen, insbesondere über das nach Ihrer Ansicht bzw. Ihren Informationen in Frage kommende Umstellungsverhältnis Stellung nehmen würden. O. M., Siegen i. W.

Antwort: Um Ihnen eine möglichst zuverlässige Auskunft zu geben, haben wir uns mit der Deutschen Überseeischen Bank in Verbindung gesetzt, die zu Ihrer Frage schreibt:

„Auf die von Ihrem Leser gestellten Fragen gehen wir gern ein und bestätigen, daß dem Aufsichtsamt für Banken, Berlin, unsere Altbankenrechnung vorliegt, die, wenn sie in der beantragten Form genehmigt wird, eine Umstellung von 4 : 1 ermöglichen würde.

Bei der Beurteilung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, daß erst Anfang 1953 unter völlig veränderten Voraussetzungen der Wiederaufbau des Geschäfts in Angriff genommen werden konnte, dessen Schwerpunkt im verlorengegangenen. Netz von Auslandsfilialen gelegen hatte, an deren Stelle heute eigene Bankvertretungen eingerichtet worden sind.

Die Eröffnung unserer Filiale Köln, die dem Zweck dient, unserer Kundschaft im rheinisch-westfälischen Raum unmittelbar zur Verfügung zu stehen, und der Rückerwerb unseres Bankgebäudes in Buenos Aires sind Zeichen einer erfreulichen Entwicklung, jedoch dürfte das angestrebte Umstellungsverhältnis, wenn genehmigt, auch noch den heutigen Gegebenheiten entsprechen.

Wenn etwaige Restitutionen Von Auslandswerten uns auch in anderer Weise wertende Aktiva zuführen würden, als es die dadurch abgelösten noch, zuzuteilenden und alsdann in Höhe der Vermögensrückerstattung entfallenden Ausgleichsforderungen wären, so bliebe – immer unter der Voraussetzung, daß unsere vorgelegte Umstellungsrechnung unverändert anerkannt wird – die Gesamtsituation der Bank von solchen gegen Ausgleichsforderungen aufzurechnenden Zugängen aus unserem enteigneten Überseevermögen unberührt.“