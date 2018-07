Inhalt Seite 1 — Die freie Miete für alle bleibt ein Traum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf dem Gebiete der Wohnungswirtschaft sind die Dinge in Fluß geraten. Seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland sind nicht weniger als 4 Millionen Wohnungen erbaut worden, rund 14 Millionen Menschen leben heute in einer Neubauwohnung. Dessenungeachtet besteht immer noch eine „Wohnungsnot“. Je nach Temperament und politischem Standort wird von einem Fehlbestand von zwei, drei und mehr Millionen Wohnungen gesprochen. Trotz einer überaus intensiven Bautätigkeit, die nun schon über acht Jahre anhält, scheint das Ideal eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes, gleich einer Fata Morgana, immer erneut zu entgleiten.

Ende vergangenen Monats fand in Köln die Jahrestagung des Zentralverbandes der Deutschen Haus- und Grundbesitzer statt, die im Zeichen der Amtsübernahme des neuen Verbandspräsidenten Victor Emanuel Preusker stand, Bundeswohnungsbauminister bis Herbst 1957 und zweifellos ein besonders guter Kenner aller Fragen des westdeutschen Wohnungsbaues. In der Schlußkundgebung hatte der neue Präsident ein Programm für eine baldige und weitgehende Einordnung auch der Wohnungswirtschaft in die Marktwirtschaft entwickelt, ein Ziel, das schon jetzt entschlossen angesteuert werden müsse.

Preusker bezifferte den Fehlbedarf an Wohnungen zwar auf noch zwei Millionen Einheiten, doch fehlten bei genauem Hinsehen für Mehrpersonenhaushalte nur noch 750 000 Wohnungen. Der größere Teil des errechneten Defizits entfalle also auf Einraumwohnungen für Einpersonenhaushalte. Eine Wohnraumbewirtschaftung und eine Mietpreisbindung sei heute nur noch an den Brennpunkten des Wohnungsbedarfs vertretbar, vor allem also in den Großstädten und Industriegebieten, während in allen übrigen Teilen des Bundesgebiets der ganze Apparat der Wohnungsämter beseitigt und die Einengung der Vertragsfreiheit zu Lasten der Haus- und Grundbesitzer aufgehoben werden sollten.

Auf der Ende vergangener Woche abgehaltenen Tagung des Verbandes Freier Wohnungsunternehmen, der Organisation der privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen im Bundesgebiet, nahm nun auch der neue Bundeswohnungsbauminister Paul Lücke die Gelegenheit wahr, zu den Vorschlägen seines Vorgängers Stellung zu nehmen. Dem Beobachter mußte es scheinen, daß das jetzt für Wohnungsfragen zuständige Kabinettsmitglied ein durchaus vorsichtiger Mann ist, der keineswegs – jedenfalls bestimmt heute noch nicht – gewillt ist, den „Gordischen Knoten“ zu durchhauen, um auch das Wohnungswesen in die Marktwirtschaft zu stellen.

Daß nach den Zerstörungen des Krieges und angesichts des Zustroms von Vertriebenen und Flüchtlingen eine straffe Wohnraumlenkung im ersten Nachkriegsjahrzehnt nicht zu umgehen war, liegt für jeden Einsichtigen klar auf der Hand, Nicht ohne weiteres einleuchtend ist die bis heute befolgte Devise, nicht nur die Altbauwohnungen auf einem niedrigen, den Vorkriegsverhältnissen entsprechenden Niveau zu halten, sondern auch die Neubauwohnungen, die im Rahmen, des „sozialen Wohnungsbaues“ erstellt werden, weit unter den Herstellungskosten an bestimmte. Bevölkerungsgruppen abzugeben. Man ging im Ersten Wohnungsbaugesetz von dem ad hoc gebildeten Begriff der „Richtsatzmiete“ aus, die mit 1,05 bis 1,10 DM je Quadratmeter neugeschaffener Wohnfläche festgesetzt wurde und dann praktisch viele Jahre – bis 1956 – maßgebend war. Die von Anfang an bestehende Differenz zwischen wirklichen Kosten im Wohnungsbau und künstlich niedrig gehaltenen Einnahmen wurde durch Subventionen aus der Tasche des Steuerzahlers gedeckt.

Heute leben in den Wohnungen, die unter der Ägide des Ersten Wohnungsbaugesetzes entstanden sind, Personen, deren Einkommen sich seit 1949 verdoppelt hat. Obwohl die Richtsatzmieten später, dem steigenden Trend der Baupreise folgend, heraufgesetzt werden mußten, vergrößerte sich die Differenz zwischen diesen Sätzen und den wirklichen Kosten immer mehr. Diese Differenz hat heute ihren (bisher) höchsten Stand erreicht. Der Quadratmeter erfordert heute bei voller Kostendeckung eine Miete von 3,50 bis 4 DM; eine Wohnung von 66,9 qm – das ist die durchschnittliche Wohnfläche der im Jahre 1957 erstellten Wohnungen – müßte also 250 DM im Monat kosten.

Es konnte nicht ausbleiben, daß bei der Verteilung des auf diese Weise neugeschaffenen Wohnraums große Ungerechtigkeiten geschaffen werden. Für die gleiche Leistung an Wohnraum gibt es infolge der verschiedenen Formen der Subventionierung sowie auf Grund der behördlichen Wohnraumvergabe eine Vielzahl von Preisen (Mieten). Alle diejenigen, die früher einmal oder nach dem Kriege günstig an ihren gegenwärtigen „Besitzstand“ herangekommen sind, verteidigen ihn mit Klauen und Zähnen. Das Nachsehen haben vor allem jene, die bei der immer willkürlichen Verteilung zu spät oder zu kurz kommen, wie vor allem die Unzahl derjenigen Mitbürger, die verlorene Baukostenzuschüsse oder gar „Abstände“ in einer früher als unwahrscheinlich angesehenen Größenordnung aufzubringen haben.