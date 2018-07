Von Martin Beheim-Schwarzbach

Es waren zwei Insassen aus dem Narrenasyl entwichen, schritten rüstig auf der Landstraße fürbaß und bedachten, was sie Gescheites anstellen könnten, hatte ihnen doch die Hausordnung des Asyls gar zu närrisch geschienen. Der eine war sein Leben lang nach einer Stellung als Hofnarr unterwegs; da aber die Potentaten und ihre Höfe rar zu werden begannen, war dies nicht einfach; die Diktatoren, Tyrannen und Marschälle, die sich in Amt und Würden befanden, hatten schon alle ihre Hofnarren und sich sogar für lange Sicht reichlich eingedeckt.

Sein Kamerad und Kollege war darauf aus, eine Narrenlegion zu gründen, damit die Belange der Menschheit endlich in vernünftige Hände kamen; er war schon bei verschiedenen Gesellschaften, Vereinen und Verbänden für Vorträge vorgemerkt worden, hatte aber ihre Adressen verloren.

Indem sie nun beide wohlgemut ausschritten und ein Wort das andere gab, erhob sich die Frage: „Was tun?“. An Einfällen gebrach es ihnen nicht, eher hatten sie deren zu viele, aber an allen Punkten ihrer Gedankengänge, so ergab es sich, war die Menschheit nicht reif, ihnen, zu folgen. Sie kehrten unterdessen in eine Schenke ein, wobei sie ein Erlebnis hatten, das zu bedeutend war, um im Bericht übergangen werden zu dürfen. Ein Mann lehnte an der Pforte des Vorgärtchens und hatte die Freundlichkeit, ihnen eine Zigarette anzubieten. Der Hofnarr, obwohl kein Raucher, mochte den Spender nicht kränken, sondern nahm und ließ sich Feuer geben. Kaum tat er den ersten Zug, als die Zigarette mit einem Knall explodierte, denn sie war ein Scherzartikel, der dem Hofnarren das ganze Gesicht schwärzte, ihm sonst freilich kein Leid tat.

Das Traurige war indessen, daß der Spaßvogel ob des gelungenen Schabernacks in ein ungeheures Gelächter ausbrach, welches nicht aufhören wollte, ja, er bekam, einen solchen Lachkrampf, daß er sich alsbald in Zuckungen auf dem Boden wälzte und in wenigen Minuten den Geist aufgab.

Die beiden Wanderer betraten ergriffen die Schenke, an deren Schwelle mit so jähem Finger der Sensenmann gepocht hatte, und wurden mit dem Wirt nach etlichem Hin und Her handelseins, daß jeder ein Glas Wasser trinken dürfe. Es mußte nur die Erlaubnis dazu beim Gemeindevorsteher, oder vielmehr, da dieser verreist war, beim Forstadjunkt, der ihn vermutlich vertreten würde, eingeholt werden, und dies war ganz einfach, die Antragsformulare dazu gab es auf dem Kreisamt, im nicht allzu fernen Marktflecken gelegen, das zweimal die Woche offen hatte; ein Befürwortungsschreiben der Wasserwerke und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Wirtschaftsamtes waren beizufügen.

Indem dies noch diskutiert wurde, kam ein neuer Kumpan, der gleichfalls aus dem Asyl stammte, zur Tür herein, der hatte einen Talar an und ein Bäffchen um den Hals, als ob er frisch zum Gottesdienst ginge. Er trat zu den beiden an den Tisch, schlug sich vor die Stirn und seufzte: „Ich bin ein Narr, ein rechter Narr bin ich!“ – „Setz dich und schütte dein Herz aus“, sagten die beiden. – „Was mußte ich mich von da fortschicken lassen und weiß nicht mehr, warum!“ seufzte der Talar-Narr. „Im Asyl war alles wohlgeordnet und ging mit rechten Dingen zu; hier draußen aber kennt man sich in nichts mehr aus.“ – „Unsinn“, versetzte der Hofnarr, „die Welt hier draußen ist recht gescheit eingerichtet. Komm, tu dich mit uns zusammen, wir wollen eine: große Sache aufziehen; welche, wissen wir noch nicht.“