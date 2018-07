Zum gleichen Zeitpunkt, an dem immer wieder von Rekordergebnissen in der westdeutschen Spartätigkeit zu hören ist, träufelt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband E. V. mit seinem Jahresbericht 1957 einige bittere Tropfen in den Wein der Freude. Zwar kamen bei den öffentlichen Sparkassen 1957 insgesamt 3,04 Mrd. DM an Spareinlagen zusätzlich auf – das sind 21 v. H. mehr als in dem durch keine internationalen Krisen erschütterten und deshalb als „normal“ anzusehenden Jahr 1955, aber eine solche nur quantitative Betrachtungsweise und Beurteilung wird der wirklichen Lage nicht gerecht. Nach Ansicht des Sparkassenverbandes bedeutet die erfreuliche Entwicklung des Kontensparens im vergangenen Jahr keineswegs, daß die sparpolitische Schwäche etwa nachhaltig überwunden ist oder daß gar bedenkliche monetäre Tendenzen beseitigt worden sind.

Gerade die monetäre Situation erfüllt die Sparkassen mit Sorge, weil sie im Laufe des vergangenen Jahres zu einem sich deutlich verbreiternden Preisauftrieb führte, der auch für den einzelnen Sparer erkennbar war. Es wird in dem Bericht darauf hingewiesen, daß primär die geldpolitische Entwicklung, ferner ein volkswirtschaftlich unzweckmäßiges Verhalten der Sozialpartner und einzelner Wirtschaftsbereiche für die allgemeinen Preissteigerungen ausschlaggebend waren, die immerhin bewirkten, daß trotz umfangreicher Offenmarktoperationen der Bundesbank und der erheblichen Zunahme der volkswirtschaftlichen Sparquote das Niveau der Verbraucherpreise bis Januar 1958 um mehr als 4 v. H. gestiegen ist. Das erfüllt nicht nur die Sparkassen mit Sorge, sondern auch alle anderen Institutionen, die sich mit der Anlage und Verwaltung privater Ersparnisse befassen. Diese Sachlage bedeutet nämlich – im Jahresbericht der Sparkassen wird es endlich einmal deutlich gesagt –, daß die gesamte volkswirtschaftliche Spartätigkeit nicht ausgereicht hat, um die Preissteigerungen – zu kompensieren und damit eine Aufweichung des Geldwertes zu verhindern.

Auf die Dauer ist eine Diskrepanz zwischen dem niedrigsten Sparzins von heute 3 1/4 v. H. und einem jährlichen Anstieg der Verbraucherpreise um durchschnittlich 4 v. H. dem Sparer nicht zuzumuten. Niemand kann erwarten, daß eine ständige Verringerung der Kaufkraft unserer Währungseinheit von den Sparern ohne Reaktionen hingenommen wird. Sicherlich ist der Zins für die Höhe des Sparaufkommens nicht in erster Linie entscheidend, aber seine Rolle ist keineswegs so untergeordnet, wie es von interessierter Seite manchmal dargestellt wird. Daß man heute mit dem Zins rechnet, zeigen doch wohl die hohen Sparguthaben mit festgelegter Kündigung, der flotte Absatz hochverzinslichen Anleihen an die Privatkundschaft und nicht zuletzt auch das gute Aufkommen beim steuerbegünstigten Sparen, das letzten Endes doch auch nur deshalb interessant ist, weil es einen guten Ertrag bringt.

Vom Standpunkt der Sparkassen ist es deshalb auch durchaus begreiflich, wenn diese Institute gegenwärtig um einen stetigen Sparkassenzins ringen, den sie selbst in keinem Falle für zu hoch halten. Im Gegenteil, in dem Bericht heißt es, daß ein Sparinstitut durch die Gewährung eines angemessenen Zinses zunächst einmal eigene Leistungen erbringen soll, ehe der Staat durch Steuer- und Prämienbegünstigung das seine zur Förderung der Kapitalbildung beiträgt. „Eine Ermäßigung des Spareinlagenzinses wird vom Sparer nur verstanden werden, wenn einleuchtende triftige Gründe hierfür vorgebracht werden. Sie könnten nur in der Ermäßigung des allgemeinen Kapitalzinses liegen!“

Aus diesen Sätzen läßt sich der Widerstand ermessen, den die Sparkassen gegenwärtig einer von den Banken – und auch wohl von der Bundesbank – gewünschten Senkung des Sparzinses entgegensetzen. Die Sparkassen sind einerseits in der günstigen Position, daß sie auf ihre vergleichsweise niedrigen Hypothekenzinssätze verweisen können, andererseits ist jedoch nicht zu übersehen, daß sie im Wettbewerb durch zu Buch schlagende Steuervergünstigungen wesentlich besser gestellt sind als die Banken, die übrigens gewillt sind, eine eventuell in diesem Jahr noch durchzuführende Diskontsenkung voll auf die Sparzinsen zu übertragen. Das ist natürlich nur möglich, wenn die Sparkassen ihrerseits ebenfalls dazu bereit sind bzw. dazu gezwungen werden können. Es wird wahrscheinlich der ganzen Autorität der Bundesbank bedürfen, um hier zu einem Kompromiß zu kommen. K. W.