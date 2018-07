Die Gleichberechtigung der Frauen ist im Gesetz verankert. Jetzt ist es Zeit, vorzusorgen, daß den Männern die Gleichberechtigung nicht entgleitet! Einen Markstein (ja, wir haben sonst viel gegen „Marksteine“, aber hier muß man diese kräftige Vokabel anwenden) – also einen Markstein an dem Wege zu diesem Ziele bedeutet jenes wahrhaft mannhafte Urteil, das vom Arbeitsgericht in Iserlohn gefällt wurde und das einem alleinstehenden Manne das Recht auf einen freien Haushaltsarbeitstag zusprach, wie es alleinstehende Frauen längst genießen.

Der Mann lebt als Witwer in einer Dreizimmerwohnung und hat obendrein eine körperbehinderte 19jährige Tochter zu versorgen. Aber bedingungslos wird ja auch Frauen der „Haushaltstag“ nicht gewährt. In der Urteilsbegründung hieß es, der Mann „trete hier in die Rechtsstellung der Frau ein“, und das ist fürwahr ein tröstlicher Gedanke. Zwar wird es noch mancher Kämpfe bedürfen, bis die Gleichberechtigung der Männer völlig gesichert ist (zum Beispiel: daß sie, mit den Frauen turnusmäßig abwechselnd, rechts gehen oder ditto schweres Gepäck den Frauen zum Tragen geben dürfen und so weiter und so weiter), aber diese Entscheidung, wie gesagt, ist erstmal ein Markstein der Hoffnung auf eine ganz gerechte Zukunft. Merker