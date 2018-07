A., Ulm

Der große Prozeß, der gegenwärtig vor dem Schwurgericht in Ulm gegen den ehemaligen Polizeidirektor von Memel, Bernhard Fischer-Schweder und neun weitere Gestapomänner wegen Mord und Beihilfe zum Mord in 5000 (fünftausend) Fällen durchgeführt wird, gibt Veranlassung zu den ernstesten Erwägungen. Die Angeklagten sind – wie die Argumentation der Verteidigung bestätigt, offensichtlich unter dem Eindruck der Urteile von Arnsberg und Nürnberg – guter Dinge und siegesgewiß. Sie zeigen keinerlei Scheu, die ungeheuerlichen Untaten zuzugeben, und berufen sich auf angeblichen „Notstand“ unter strikten Befehlen.

Nicht nur das. Man bekommt hier wieder einmal aus dem Munde dieser Unmenschen Bemerkungen von einem Zynismus, einer Brutalität, einer schamlosen Arroganz zu hören, die eine ungetrübte Genugtuung über die erworbenen „vaterländischen Verdienste“ durchblicken lassen. Unwillkürlich dringt sich einem das unbehagliche Gefühl auf: es würde bald nicht mehr erstaunlich erscheinen, wenn diese Typen anstatt noch weiter auf der Anklagebank zu sitzen, ihrerseits wieder als Ankläger auftraten. So zuversichtlich ist das Selbstbewußtsein, das sie zur Schau tragen. Und nach den unbegreiflichen Fällen Arnsberg und Nürnberg muß man sagen: warum auch nicht?

In ganz dem gleichen Sinne wird unser Unbehagen geweckt und unser Mißtrauen in die neueste Entwicklungstendenz bestärkt, wenn wir lesen, daß eir Mann wie Fabian v. Schlabrendorff als parlamentarischer Wehrbeauftragter nicht in Betracht kommen könne, weil er am 20. Juli beteiligt war. Wenn man weiter belehrt wird, daß eine wesentliche Bedingung für diesen Posten das Nichtvorhandensein einer „politischen Vergangenheit“ sei, worunter in vollkommen gleicher Bewertung sowohl aktiver Nazismus wie Widerstand verstände wird...

Dabei: selbst wenn man Verständnis dafür aufbringt, daß den Männern des 20. Juli, soweit sie Berufsoffiziere waren, von anderen Offizieren vorgeworfen wird, sie hätten den durch ihre Berufswahl freiwillig geleisteten Treueid gebrochen – selbst dann sind diese Männer auch von jedem möglichen Standpunkt einer wie immer aufgefaßten „Offiziersehre“ unantastbar. Sogar vom Standpunkt Adolf Hitlers, der sie persönlich für den Fall, in welchem sie sich befanden, von ihrer Verpflichtung entbunden hat: In den „unradierten“ friheren Auflagen von „Mein Kampf“ hat er nämlich erklärt, daß Gehorsam und Pflichterfüllung zum „Wahnwitz“ würden, wenn durch ihre Verweigerung die „Errettung des Volkes vor seinem Untergang möglich“ werde. Er knüpfte die Berechtigung solchen Verhaltens an die Voraussetzung, daß ,,ein Volkskörper dank des Handelns einiger Lumpen der schwersten Bedrückung ausgeliefert“ seit

Wie läßt sich nach diesem dokumentarischen Sachverhalt noch die Anwendung des Begriffs „belastende politische Vergangenheit“ auf Widerstandskämpfer rechtfertigen? Und wie läßt sich überhaupt noch rechtfertigen, daß Gerichte es gelten lassen, wenn Massenmörder sich auf „Notstand“ und „Befehl“ berufen?

Die gute Laune von Menschen, die ohne Hemmung und ohne Reue viele Hunderte von Morden auf ihr nicht vorhandenes Gewissen genommen haben und ihr Recht dazu noch heute im Brustton der Überzeugung vertreten, sollte ein alarmierendes Zeichen für uns sein!