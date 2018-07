Die größte Brauerei der Bundesrepublik, die Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund, hat ihre Stellung innerhalb der deutschen Brauwirtschaft im vergangenen Geschäftsjahr erneut ausbauen und in die Spitzengruppe der großten europäischen Brauereien aufrücken können. An der seit Jahren günstigen Absatzentwicklung im deutschen Braugewerbe hat dieses Unternehmen einen bedeutenden Anteil gehabt. Von dem „wachsenden Durst“ der Bevölkerung profitierte die Dortmunder Union wiederum mit einem Zuwachsanteil von fast 21 v. H. ihres Gesamtausstoßes. Ursache für diese Aufwärtsbewegung dürften neben der günstigen Witterung in den Frühsommermonaten der seit 1952 unveränderte Bierpreis und die stabile Beschäftigungslage in der Bundesrepublik sein.

Bemerkenswert ist dabei, daß an der Steigerung des Ausstoßes auch im vergangenen Jahr das Flaschenbier wiederum stärker beteiligt war als das Faßbier. Der Flaschenbieranteil belief sich 1957 auf 46 v. H. des Gesamtverkaufes. An den Konsumenten ist jedoch ein noch erheblich größerer Prozentsatz Flaschenbier abgesetzt worden, weil eine Reihe von Verlegern das in Tanks und Fässern bezogene Bier selbst auf Flaschen abfüllt. Die Tendenz des Verbrauchers, seine Flasche Bier zu Hause – am Fernsehschirm sitzend zu trinken, wird von den Brauereien sorgsam beobachtet. Die Dortmunder Union hat dieser Tatsache bereits Rechnung getragen. Ein wesentlicher Teil der im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen bezieht sich auf zwei neue moderne Flaschenfüllanlagen, die während der tropischen Hitze im vergangenen Sommer bereits ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Weiterhin will dieses Unternehmen auch bei der Hergabe von Darlehen für neukonzessionierte Gaststätten mehr Zurück haltung an den Tag legen.

Auch im Brauereigewerbe ist man da von überzeugt, daß die stürmische Auf wärtsbewegung der Vorjahre nunmehi von einer ruhigeren Absatzentwicklung abgelöst werden wird. Allerdings ist die Dortmunder Union im Hinblick auf die Erhaltung des augenblicklichen Preises sehr skeptisch. Der Bierpreis konnte trotz erheblicher Kostensteigerungen bislang gehalten werden, weil der Mehrausstoß dazu beitrug, die erhöhten Kosten aufzufangen. Wenn in Zukunft bei der augenblicklichen Kostentendenz eine Ausstoßsteigerung nicht mehr erreicht werden kann, so muß an eine Überprüfung des Preises gedacht werden. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres hat allerdings der Bierausstoß dieses Unternehmens wiederum um 10 v. H. über dem des Vorjahres gelegen.

Die Ertragskraft des Unternehmens kommt in der zum drittenmal unverändert hohen Dividende von 12 (12) v. H. auf das inzwischen um 7,5 auf 22,5 Mill. DM erhöhte Grundkapital (die jungen Aktien sind nur für ein halbes Jahr dividendenberechtigt) nicht zum Ausdruck. Mit Investitionen von 10,0 (7,42) Mill. DM, die mit Abschreibungen in Höhe von 8,61 Mill. DM überwiegend selbstfinanziert wurden, sind die guten Verdienste dieses Brauereiunternehmens erheblich zugunsten der Substanz angelegt worden. Die auffallende Zunahme der Ertragssteuern von 7,5 auf 11,15 Mill. DM sagt mehr über das Ergebnis des Berichtsjahres aus, als die sparsamen Angaben im Geschäftsbericht, der wiederum bewußt auf eine Bruttoertragsrechnung verzichtet. nmn