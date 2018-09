Inhalt Seite 1 — „Ich bin kein Putschgeneral“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

A. M. Paris, im Mai

Wer in den Tagen der Rebellion von Algier an seinem Radio saß, konnte abwechselnd aus Paris die Stimme von Ministerpräsident Pflimlin und von jenseits des Mittelmeeres die des Fallschirmjägergenerals Massu hören. Die eine Stimme war entschlossen, knapp, ja fast herrisch, Autorität ging von ihr aus. Die andere hingegen klang seitsam unentschlossen, zögernd, ja unpersönlich und ließ einen ratlosen Menschen erkennen.

Wer jedoch die energische Stimme dem General zuschrieb, der soeben von den aufgeregten Massen in den Straßen Algiers zum Chef des rebellischen „Komitees des öffentlichen Wohls“ plebiszitiert worden war, der täuschte sich. Sie gehörte vielmehr – wie schon die dem Binnenfranzosen auf die Nerven gehende harte elsässische Modulierung erkennen ließ – dem Manne, der soeben das Steuer ergriffen hatte. Die unsichere Stimme aber war die des Idols der französischen Fallschirmjäger.

Der heute 50jährige „Vater der Paras“ (Parachutistes) galt bisher als das, was man im Französischen einen Baroudeur nennt: als der Urtyp des unbekümmerten Draufgängers, der die Truppe anzusprechen und mitzureißen weiß. Darum habe ich im letzten Jahr einer Anekdote wenig Beachtung geschenkt, die mir eine Dame erzählte, als Massu durch seine energische Säuberung des Stadtgebietes von Algier von den algerischen Terroristen auch außerhalb der Truppe populär geworden war. Heute nun kam mir diese Geschichte wieder in den Sinn. Jene Dame hatte zu einer Zeit, als der mit 47 Jahren zum General beförderte Berufsoffizier noch Oberst war, mit Massu eine Judo-Vorführung in Paris besucht. Er hatte zuvor geäußert, daß er sich gern diese Kampftechnik aneignen würde. Als er jedoch sah, wie die Beherrscher dieser Kunst ihre Gegner in der Luft herumwirbelten, soll er, etwas vorsichtig geworden, festgestellt haben, daß das vielleicht doch nicht das Richtige für ihn sei. Sollte Massu ein „faux dur“ (ein nur scheinbar Harter) sein – ein Mann, der hinter äußerer Forschheit eine innere Unsicherheit verbirgt? Das würde auf jeden Fall manches erklären, was an dem Pronunciamento der letzten Woche bisher rätselhaft blieb.

Massus Biographie enthält denn auch, nimmt man sie näher unter die Lupe, einige Unstimmigkeiten. im Militärischen zwar ist sie geradlinig. Fast seine ganze Dienstzeit hat er in Übersee verbracht. Unter de Gaulle kämpfte er während des zweiten Weltkrieges in Afrika und machte im legendären Korps des Marschalls Leclerc den berühmten Marsch von der Oase Kufra bis nach Straßburg mit.

Nach dem Krieg schlägt er sich erfolgreich in Indochina und bewährt sich dort bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in revolutionär durchseuchten Kolonialgebieten. 1947 tritt er in die Fallschirmjäger-Waffe ein, bei der er seither mit kurzen Unterbrechungen geblieben ist

Seinen bisher größten militärischen Ruhmestitel holte er sich während des Suezabenteuers. Als er dort durch Funk erfuhr, daß die Feindseligkeiten innerhalb einer Stunde eingestellt werden sollen, reißt er die zögernden Engländer in einem 60minütigen Sturmlauf mit, weit über Port-Said hinaus bis vor El Kantara. Die militärisch ungeschlagenen „Paras“ haben es „den Politikern“ nie verziehen, daß sie wie begossene Pudel Ägypten wieder räumen mußten. Vielleicht hat diese Schmach nie aufgehört, an ihm zu fressen ...