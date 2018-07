Die Mannesmann AG, Düsseldorf, hat nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 1957 ihren Bruttoumsatz um 18 v.H. auf 4 (3,37) Mrd. DM steigern können. Davon entfielen auf den Umsatz innerhalb des Konzerns nach 0,98 im Vorjahre jetzt 1,2 Mrd. DM, auf den Fremdumsatz 2,8 (2,39) Mrd. DM. Der Fremdumsatz nahm damit um 16 v. H. zu. Dieser Zuwachs ist nur zum geringeren Teil im Inlandgeschäft erzielt worden. Der Konzern weist eine erhebliche Umsatzsteigerung im Export aus. Der Exportumsatz erhöhte sich im vergangenen Jahr um rund 45 v. H., er macht damit rund 28 v. H. des gesamten Fremdumsatzes aus und erreichte insgesamt 0,77 (0,53) Mrd. DM. Diese vorläufigen Ziffern gibt das Unternehmen in der „Rohrpost“ seinen Aktionären bekannt; die endgültigen Zahlen wird der Geschäftsbericht enthalten, der im Juni erscheint.

Wie es heißt, konnte der Marktanteil im allgemeinen gehalten werden. Der Steigerung des Umsatzes entspricht auch die Entwicklung von Produktion und Förderung, Während die Kohleförderung im vergangenen Jahr um 1,6 v. H. zurückfiel, stieg die Rohstahlerzeugung um 8,1, die Walzstahlerzeugung um 2,2 v.H. Die Röhrenproduktion konnte um 18 v. H. gesteigert werden.

Trotz der erheblichen Ausweitung des Umsatzes, war das Geschäftsergebnis der Mannesmann-Gruppe im vergangenen Jahre „fühlbar schlechter, als das des Jahres 1956“. Nur in den weiterverarbeitenden Betrieben habe sich das Geschäft verbessert. In der überwiegenden Mehrzahl der anderen Gesellschaften sei es rückläufig gewesen. Mehrerlöse aus dem Exportgeschäft, mit denen zunächst ein Ausgleich für die Kostensteigerungen geschaffen werde, seien restlos verschwunden. Hinzu kommt jetzt eine mengenmäßige Einschränkung des Geschäfts, die sich bereits in den letzten Monaten des Berichtsjahres gezeigt habe. Ein Vergleich des Auftragsbestandes vom Januar 1957 und Januar 1958 weist für das Inlandgeschäft zwar nur geringe, für den Export dagegen zum Teil erhebliche Rückgänge bei fast allen Produkten auf.

Die Mannesmann-„Rohrpost“ berichtet über vier neue Beteiligungen des Unternehmens. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft wurde mit einen Stammkapital von 1 Mill. DM die Mannesnann-Plastic GmbH gegründet, die auf dem Gelände des Werkes Rath der Mannesmaniröhren-Werke AG Kunststoffe produziert. Zusammen mit der Eisen- und Metall-AG Lehr & Co., an der Mannesmann zu 30 v. H. beteiligt ist, wurde die Plasticwerk Nordwalde GmbH mit einem Stammkapita’ von 600 000 DM gegründet. Der Mannesmann-Anteil beträgt 50 v. H. Dieses Werk stellt Kunststoffgranulate als Ausgangsprodukt für Kunststofferzeugnisse her. Eine dritte Beteiligung ist die deutsch-französische Gemeinschaftsgrindung DEFROL Heizölimport GnbH mit einem Stammkapital von 900 000 DM Hier übernahm die Mannesmann AG 25 v.H. des Kapitals. Die DEFROL dient dem Import und Vertrieb von Heizölen. Mit der Eternit AG, Berlin, ist eine Vereinbarung getroffen worden, nach der das bei der Deutschen Himanit GmbH in Huckingen angewandte Himanitverfahren zur Herstellung vor. Asbestzementröhren künftig gemeinsam verwertet werden soll. Zu diesem Zweck ist der Betrieb der Deutschen Himanit GmbH in Duisburg-Huckingen auf die Eternit AG übertragen worden; die Gegenleistung wurde durch Übernahme von Aktien der Eternit abgegolten. nmn