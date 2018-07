Inhalt Seite 1 — Schönheit als Ereignis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Paris, im Mai

Ein mondänes Pariser Publikum drängt sich vor den Bildern von Amedeo Modigliani in den sehr vornehmen Räumen der Galerie Charpentier. Die rund 100 Gemälde und 50 Zeichnungen und Aquarelle sind aus den großen Museen und Privatsammlungen der ganzen Welt hierher nach Paris gekommen, wo sie zwischen 1906 und 1920 entstanden sind und ihren Schöpfer nicht vor dem Hunger zu bewahren vermochten.

Der Hinweis, daß die ausgestellten Bilder vor 40 Jahren für ein paar Francs zu haben waren, heute dagegen Millionenwerte repräsentieren, ist publikumswirksam. Aber der beispiellose Erfolg der Ausstellung ist mit dem Interesse an diesem Ansteigen der Preise gewiß nicht zu erklären. Auch nicht mit dem Modigliani-Film Montparnasse 19“, der durch Zufall oder geschickte Hintergrundsregie gleichzeitig mit der Ausstellung in Paris angelaufen ist und demnächst durch alle westlichen Länder wandern wird, während die Ausstellung nur in Paris zu sehen ist. Schade, daß nicht umgekehrt der Film auf Paris beschränkt bleiben und die Ausstellung durch die Welt wandern kann...

Dabei hätte sich aus diesem Stoff sicher mehr machen lassen als ein mittelmäßiger Streifen: auf ihm mimt Gérard Philipe einen malenden Trunkenbold, mit dem es bergab geht. Vielleicht hätten Amerikaner vom Schlage Hemingways und Henry Millers den Roman dieses Lebens geschrieben. Aber als sie Paris und den Montparnasse und das Café du Dome entdeckten, da war Modigliani schon tot, mit 36 Jahren im Spital verreckt (seine Geliebte, Jeanne Hébuterne, stürzte sich in der Nacht nach seinem Tode aus dem Fenster und zerschmetterte auf der Straße. Ihre gemeinsame Tochter, beim Tod der Eltern ein Jahr alt, nahm nun als Ehrengast an der Vernissage der Pariser Ausstellung teil, sie beabsichtigt, eine Biographie ihres Vaters zu schreiben).

Gewiß, während der 14 Jahre, die Modigliani abwechselnd auf dem Montmartre und dem Montparnasse lebte, hat er alle Grade der Verkommenheit durchlaufen. Er hat getrunken, er war dem Haschisch verfallen, und die Hébuterne war nur die letzte einer endlosen Kette von Mädchen. Aber alle seine Freunde berichten, daß seine Erscheinung einen Glanz hatte, der ihn aus der berufsmäßigen Bohème aussonderte. Cocteau rühmt seine Schönheit, Vlaminck sein aristokratisches Wesen. Er las unmenschlich viel, Romane, Philosophie, Okkultismus, zitierte Villon, die divina commedia, Spinoza (von dem er abzustammen glaubte).

Aber schließlich ist es nicht dieses maßlose, glühende, durch Krankheit gesteigerte Leben, das Modiglianis postumen Ruhm begründete, sondern sein Werk, seine Bilder. Modigliani hat sich zwar auch als Bildhauer versucht, unter dem Einfluß seines Freundes Brancusi und der eben in Mode gekommenen Negerplastik, aber eines Tages schob er seine Skulpturen aus dem Atelier in den Hof und ließ sie da stehen, ohne sie später zu beachten.