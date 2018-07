Glorie und Leid einer 800jährigen Stadt

G K. München Prominente Gäste, so hat man sich das im Münchener Rathaus sehr hübsch ausgedacht, sollen zur 800-Jahr-Feier auf „musikalischem Wege“ eingeladen werden. Statt Büttenkarte erhalten sie eine Schallplatte. Darauf ist schon die Jubiläumsglocke zu hören, die offiziell erst am 14. Juni vom Turm des Alten Peter erklingen wird; ferner die sechsstimmige Motette „Musica Dei donum optimi“ von Orlando di Lasso, der Festmarsch in C-Dur von Richard Strauß und die kräftige Stimme von Oberbürgermeister Thomas Wimmer. Sie verkündet: „Das Münchener Kindl hat sich zu seinem Geburtstag fein herausgeputzt.“

In diesen Tagen, drei Wochen vor Beginn der Feierlichkeiten, wird das Festgewand allerdings noch immer zugeschneidert, geändert, geflickt und aufgebügelt. Das bedeutet: Straßensperren, Umleitungen, Preßluftlärm, Baugerüste, „Schützengräben“ auf Gehsteigen, Sandberge auf Parkplätzen. Es sieht wirklich schlimm aus. Wiewohl die Münchener wahrhaftig allerlei gewöhnt sind, vermögen sie nicht recht zu verstehen, warum ihnen das Jubiläumsjahr in punkto Straßenaufreißen einen Rekord bescheren mußte. Auch haben sie wenig Verständnis dafür, daß es erst einer 800-Jahr-Feier bedarf, damit viele Bürgersteige in der Innenstadt, deren Löcher und Fallgruben schon lange ein Ärgernis waren, auf Kosten der Stadt trefflich gepflastert werden.

Während der Münchener Bürger Bedenken hegt, ob das neue „Gewand“ der Stadt noch rechtzeitig fertig wird, geben sich die Behörden sehr optimistisch. Spätestens 24 Stunden vor Festbeginn – das ist ausgerechnet am 13. Tag des Monats Juni – sollen, so heißt es, wenigstens alle jene Straßen und Bürgersteige der Innenstadt, durch die der Jubiläumszug geht, tiptop sein.

Man kann den städtischen Behörden den guten Willen wirklich nicht absprechen. Sogar das Gewerbeamt hat seine Beamten angewiesen, mit Argusaugen darüber zu wachen, daß auf Ruinengrundstücken kein Schutt mehr abgeladen wird, daß in den Gaststätten die Kühlanlagen und Bierkeller den lebensmittelpolizeilichen Vorschriften entsprechen und daß in den Schaufenstern alle Waren auch richtig mit Preisen ausgezeichnet sind.

Und weil man weiß, daß ein so großes Geschäft eben nur alle 800 Jahre kommt, sind alle Branchen bestens vorbereitet. Modehäuser wetteifern um die kleidsamste Jubiläumstracht für die schöne Münchenerin, in den Buchhandlungen stapeln sich die Publikationen zum Stadtjubiläum und in einer Weinkellerei liegen die Flaschen mit dem Jubiläumssekt bereit.

Ferner werden offeriert: Jubiläumsabziehbilder für Autofenster, Jubiläumspostkarten, Jubiläumssondermarken („Wir bringen sie rot heraus, denn schwarz scheint mir für München nicht zu passen“, hat der Bundespostminister erklärt), Jubiläumsdukaten aus purem Gold (von 260 Mark aufwärts), Jubiläumsschnapsflaschen in Münchener-Kindl-Form, Kugelschreiber, Aschenbecher, Mokkalöffel und aufklappbare Bierfilze mit der Aufschrift: „800 Jahre München.“ Als freilich eine Molkerei auch ihre Käsepackungen „jubiläumsmäßig gestalten“ wollte, hat das Kulturreferat Einspruch erhoben...

Der Kurzfilm Streifzug durch eine Stadt“, der im städtischen Auftrag zur 800-Jahr-Feier gedreht wurde, findet bei den Münchenern keinen rechten Anklang. In Wirklichkeit, meinen sie, sei München lange nicht so blaß wie im Film.