Wenn man den Wohnungsbau auf der bisherigen Höhe halten will, d. h. wenn die gleiche Anzahl Wohnungen wie bisher jährlich errichtet werden soll, dann muß der Staat entweder mehr Mittel zur Verfügung stellen oder eine Änderung der Wohnungsbaufinanzierung vornehmen. Da das erste angesichts der angespannten Haushalte von Bund und Ländern wenig wahrscheinlich ist, wird man eine Lösung suchen müssen, die den privaten Kapitalmarkt stärker am Wohnungsbau beteiligt und die außerdem eine vernünftige Beteiligung der künftigen Wohnungsinhaber an den Zinskosten vorsieht. Wenn dagegen kürzlich auf einer Pressekonferenz der gewerkschaftseigenen Unternehmensgruppe „Neue Heimat“, die führend im westdeutschen Wohnungsbau ist, eine Einschränkung der Eigenheimbau-Förderung verlangt wurde, „weil mit dem Geld, das für Eigenheime zur Verfügung gestellt wird, sehr viel mehr Mietwohnungen als Eigenheime errichtet werden können“, dann ist das eine Forderung, die man nicht unterschreiben kann. In der Sache hat die „Neue Heimat“ ohne Zweifel recht, aber die ganze Angelegenheit hat doch auch noch eine soziale Seite. Es ist doch so, daß die Masse der Steuerzahler jährlich erhebliche Summen aufbringen muß, die praktisch den Bauherren als eine Art Geschenk zufließen. Diese Geschenke, die noch durch günstige Abschreibungsmöglichkeiten ergänzt werden, zukünftig nicht mehr wie bisher in die Tasche weniger Unternehmen und Bauherren fließen, sondern einen größeren Kreis von Steuerzahlern daran teilhaben zu lassen, ist eine politische Maßnahme der Gerechtigkeit.

Wenn die „Neue Heimat“ eine Umgestaltung der Wohnungsbaufinanzierung, insbesondere durch einen allmählichen Übergang von der objekt- zur subjektbezogenen Subvention, durch Umschichtungsmaßnahmen sowie durch verstärkten Übergang von der Kapital- zur Zinssubvention fordert, dann sind solche Maßnahmen durchaus zu unterstützen. Es ist nur bedauerlich, daß der Hamburger Bürgermeister Dr. Nevermann, der eine sozial gestaffelte Miete bei Wohnungen des sozialen Wohnungsbau einführen wollte, also praktisch nichts anderes als die „Neue Heimat“ vorschlägt, im ersten Anlauf bei seinen SPD-Genossen gescheitert ist.

Befriedigt stellte der Vorstandsvorsitzer der „Neue Heimat“ Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Hamburg, Heinrich Plett, fest, daß die Krise in der Wohnungsbaufinanzierung, wie sie noch vor einem halben Jahr bestand, jetzt überwunden ist. Er warnte jedoch vor einer Überschätzung des Kapitalmarktes und sagte: „In Bankkreisen wächst das Mißtrauen gegen den stürmischen Verlauf der Zinssenkung am Kapitalmarkt, zumal gewisse Anzeichen darauf hindeuten, daß ein allzu großer Teil der Investitionspapiere in den Geldmarkt gegangen ist.“ Dieser Umstand hinderte ihn jedoch nicht, de baldige Einführung des sechsprozentigen Pfandbrieftyps zu fordern, um „einen Zwischen-Typ zu vermeiden, denn schon heute ist es dem privaten Käufer nicht mehr möglich, zwischen den vielen Pfandbrief- und Kommunalobligations-Typen hindurchzufinden“. Das letztere ist ohne weiteres richtig. Aber wenn Plett vorschlägt, man sollte den sechsprozentigen Typ einführen und ihn über den Ausgabekurs marktfähig machen, dann kennt er nicht die Mentalität der privaten Pfandbriefkäufer, die für Ausgabekurse, die weit vom Par-Kurs abweichen, nichts übrig haben. Vom Standpunkt der Wohnungsbaugesellschaften ist der niedrig verzinsbare Pfandbrieftyp natürlich zweckmäßiger. Das Disagio wird beim Bau als Finanzierungskosten einmalig verbucht (steuertechnisch recht zweckmäßig) und später sitzt man auf relativ niedrigen Hypothekenzinssätzen. Diese Methode wird sich jedoch allgemein kaum durchsetzen lassen, wenngleich anerkannt werden muß, daß es diesem Unternehmen weitgehend gelungen ist, auch in schwierigen Zeiten günstige Hypothekenzinssätze zu erhandeln.

Ihre Machtposition wirkt sich allerdings nicht nur bei der Finanzierung, sondern auch bei den Baukosten aus. Die Leitung des Unternehmens glaubt übrigens, daß es 1958 keine wesentlichen Erhöhungen bei den Baukosten geben wird. Ein wunder Punkt sind dagegen die Bodenpreise. Beim Bauland ist ein echter Engpaß entstanden.

Das Stammkapital der „Neuen Heimat“ betrug Ende Februar 1958 25 Mill. DM (28 Gesamtgesellschaften – 68,66 Mill.). Die Unternehmensgruppe weist per 31. 12. 57 eine Bilanzsumme von 1,7 (1,4) Mrd. DM aus. Zum gleichen Zeitpunkt betrug der Wohnungsbestand 78 233. Seit der Währungsreform hat die gewerkschaftseigene Gruppe für 1,04 Mrd. DM in Bauten investiert. –n d t