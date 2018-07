Auf einem in der vergangenen Woche in Meersburg abgehaltenen Pressekolloquium des Verbandes der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherer e. V. (HUK) wurde angedeutet, daß schon in Kürze mit einer Tarifreform zu rechnen ist. Die Gesellschaften kommen infolge der ansteigenden Schadensquoten mit ihren bisherigen Prämien nicht mehr über die Runden. Daher hat auch das Bundeswirtschaftsministerium von den insgesamt vorhandenen 87 Gesellschaften 22 „durchleuchtet“, um sich ein Bild von der Situation der westdeutschen Kraftfahrversicherung machen und die erforderlichen Schritte für eine Tarif reform unternehmen zu können.

Damit müssen die Hoffnungen auf eine Abschaffung des stark kritisierten Einheitstarifs vorerst auf Eis gelegt werden. Auch in Meersburg wurden die Versicherungsexperten immer wieder in der eingehenden und erfreulich offen geführten Diskussion darauf hingewiesen, daß die Preisbindung in der Kraftfahrzeugversicherung – lies: Einheitstarif – nicht mehr so recht in die Landschaft passe. Aber die Versicherer wiesen darauf hin, daß die augenblickliche Situation für solche Experimente denkbar ungünstig sei. Jeder Preisdruck, so wurde gesagt, hätte Nachteile für die Versicherungsnehmer und vor allem für die Verkehrsopfer zur Folge. In der Kraftfahrzeugversicherung ist der Wettbewerb ein sehr zweischneidiges Schwert, weil unter Preisdruck erfolgende Konkurse letzten Endes die versicherten Verkehrsteilnehmer treffen würden.

Wenn auch in jüngster Zeit – als Folge der Geschwindigkeitsbegrenzung? – ein relativer Rückgang in der Schadenshäufigkeit sich abzeichnet, so ist doch auf der anderen Seite ein Anstieg des durchschnittlichen Schadensbedarfs festzustellen. Außerdem beweist die Erfahrung, daß mit zunehmender PS-Zahl auch die Schäden wachsen. Nach wie vor entstehen 80 v. H. aller Schadensfälle durch menschliches Versagen. Die Folge dieser Entwicklung ist heute ein wachsendes Unbehagen bei den Versicherungsgesellschaften, weil heute bereits die Kasko-Versicherung die in der Haftpflicht entstehenden Schäden mitdecken muß.

Hier soll die kommende Tarifreform einen Wandel bringen. Es muß damit gerechnet werden, daß bereits Anfang Juni die ersten Besprechungen zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und den Versicherern beginnen. Nach den in Meersburg gemachten Andeutungen muß damit gerechnet werden, daß bei kleinen und mittleren Personenwagen (etwa bis 30 PS) Prämienanhebungen in der Haftpflicht zu erwarten sind, weil in dieser Gruppe die Schadensquoten bei 80 bis 85 v. H. des Prämienaufkommens liegen; andere Gruppen können jedoch mit Herabsetzungen rechnen, wie auch im Bereich der reinen Kraftfahrzeugversicherung Prämienermäßigungen möglich sind. Das Ziel dieser Tarifreform ist die „kostenwahre Prämie“.

Mit dem freien Wettbewerb in der bundesdeutschen Kraftfahrzeugversicherung wird es also nichts werden; er dürfte sich bei uns auch künftig ausschließlich auf dem Gebiet der Prämienrückvergütungen entfalten. Hier stehen den Fahrzeughaltern allerdings einige recht zu Buche schlagende Anreize bevor: Der auszuschüttende Bonus für unfallfreies Fahren soll um jeweils 10 v. H. aufgestockt werden. Jetzt beläuft er sich bei zwei schadensfreien Jahren auf 10 v. H. und bei drei Jahren auf 20 v. H. der Prämie. Das ist zweifellos eine gute Belohnung und zudem ein Ansporn, die auf unseren Straßen noch immer mangelhafte Verkehrsdisziplin zu bessern.

