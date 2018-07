Das Geschäftsjahr von 1. Januar bis 31. Dezember 1957, über das jetzt die Ruhrstahl AG, Witten, berichtet, hat nach Ansicht der Verwaltung einen zufriedenstellenden Verlauf genommen. Bei voller Ausnutzung der Kapazitäten konnte die Erzeugung an Roheisen und Rohstahl gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Die Leistung des neuen Grobblechwalzwerkes der Henrichshütte kommt dabei bereits in Erzeugung und Umsatz zum Ausdruck. Der Monatsdurchschnitt des Berichtsjahres betrug beim Roheisen 31 550 (30 584), beim Rohstahl 47 276 (44 115) und bei Walzwerkserzeugnissen 36 856 (22 692) t. Durch die Inbetriebnahme eines neuen 80-t-Elektroofens sowie durch Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im SM-Stahlwerk glaubt das Unternehmen in Zukunft seinen Rohstahlbedarf selbst decken zu können.

Der Brutto-Fremdumsatz der Ruhrstahl AG ist gegenüber dem Vorjahr um 30 v. H. auf 42,2 (32,5) Mill. DM im Monatsdurchschnitt angestiegen. Darin ist das Exportgeschäft mit einer fast 50prozentigen Steigerung auf 10,2 (5,5) Mill. DM im Monatsdurchschnitt enthalten. Diese nennenswerte Ausweitung der Exportumsätze ist für das Ergebnis des Unternehmens nicht unbedeutend, da die Preise auf nichtdeutschen Märkten im Berichtsjahre noch fast ausnehmend gut waren. Ungünstig ist die Ertragslage zwar durch die Mehraufwendungen für die Einfuhr von Kohle und Schrott (der Kohlebedarf wurde zu 88 v. H. im Rahmen des Werkselbstverbrauchsrechts gedeckt), sowie für erhöhten Personalaufwand auf Grund der Arbeitszeitverkürzung beeinflußt worden. Dem stehe allerdings, wie der Geschäftsbericht ausdrücklich betont, eine beachtliche Umsatzsteigerung in Grobblechen zu gegen Ende des Jahres erhöhten Inlandspreisen und zu günstigen Auslandspreisen gegenüber. Schließlich haben auch Kosteneinsparungen auf Grund von Rationalisierungsmaßnahmen zu dem als „befriedigend zu bezeichnenden Ergebnis“ beigetragen. Aus dem vorgelegten Zahlenwerk läßt sich indessen diese Feststellung nicht mehr ohne weiteres ablesen, weil das Ruhrstahl-Ergebnis auf Grund des Organschaftsvertrages mit den Rheinischen Stahlwerken verrechnet wird.

Nach diesem Organvertrag erhalten die freien Ruhrstahl-Aktionäre eine Entschädigung in Höhe der jeweiligen Rheinstahl-Dividende. Für das Geschäftsjahr 1957 wird diese 11 (9) v. H. auf 34,5 Mill. DM betragen.

Im Vorjahre war die Abführung an die Muttergesellschaft in Höhe der Dividende vorgenommen worden; davon dürfte wohl auch in diesem Jahre ausgegangen werden können. Die für die Montanindustrie recht beachtliche Dividende spricht allerdings nicht nur für die gute Ertragskraft des Unternehmens, sie konnte – im Gegensatz zu anderen Hüttenwerken – vor allem ohne größere Bedenken für die Zukunft gewährt werden; der Anteil der freien Aktionäre beträgt nur noch wenige Prozent. Der auf den 28. Mai einberufenen HV wird eine Erhöhung des Grundkapitals um 11,5 auf 46,0 Mill. DM vorgeschlagen.

Auf Grund des guten Geschäftsganges hat das Unternehmen im Berichtsjahre wieder ein beachtliches Investitionsprogramm durchgeführt. Nach 60 Mill. DM im vorangegangenen Geschäftsjahr sind in der Berichtszeit 48,5 Mill. DM investiert worden. Das laufende Programm, das u. a. den weiteren Ausbau der Hochofenanlage und des Stahlwerks der Henrichshütte vorsieht, soll weiterhin ohne Abstriche fortgesetzt werden.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz im Monatsdurchschnitt auf 39,8 Mill. DM geringfügig zurückgegangen. Der Auftragsbestand hat infolge der Stagnation am internationalen Stahlmarkt abgenommen. Er wird jedoch im Durchschnitt der Betriebe dieser Gesellschaft noch als ausreichend bezeichnet. N.