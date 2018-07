Seit langem ist die Bundesrepublik bemüht, ihre „extreme Gläubigerstellung“, den ständig hohen, ja steigenden Aktivsaldo der Zahlungsbilanz zu vermindern. Wir haben zur Genüge erfahren, daß andauernde hohe Überschüsse im Innern für die Stabilität des Preisniveaus gefährlich sind und im internationalen Warenaustausch zu unangenehmen Spannungen führen. Nun hat zur Überraschung der Experten der April einen Rekord-Aktivsaldo der Handelsbilanz von 572 Mill. DM gebracht, nachdem bereits im Dezember ein solcher von 503 und im Februar ein solcher von 545 Mill. DM entstanden war. So ergibt sich für die ersten vier Monate dieses Jahres ein Aktivsaldo von 1,5 Mrd. DM, gegenüber 1,0 Mrd. in der gleichen Vorjahrszeit. Sind unsere Bemühungen um eine Senkung des Zahlungsbilanz-Überschusses erfolglos geblieben oder weshalb war das der Fall?

Ein Charakteristikum der Entwicklung unserer Einfuhr ist das ständige Sinken der Monatswerte vom Höchststand im letzten Oktober mit 2,88 Mrd. DM, auf Januar mit 2,71 Mrd. DM und weiter auf April mit 2,41 Mrd. DM. Wir führen nicht weniger ein, aber die Preise der Einfuhrgüter sind so gesunken, daß wir trotz größerer Mengen niedrigere Wertbeträge verzeichnen. In den ersten drei Monaten 1957 belief sich unsere Einfuhr auf 10,1 Mrd. DM; das waren 100 Mill. DM weniger als in der gleichen Vorjahreszeit. Inzwischen sind die Preise der Einfuhrgüter so gesunken, daß wir mengenmäßig sogar um 7. v.H. mehr importiert haben. Nach einer Berechnung der Bundesbank hätten wir von Januar bis März 1958 rd. 470 Mill. DM mehr an Devisen für die gekauften Einfuhrmengen zahlen müssen, wenn noch die Preise von Anfang 1957 gegolten hätten. Es kommt hinzu, daß, während die Preise der Einfuhrgüter fielen, die der Ausfuhrgüter um etwa 3 v. H. stiegen. Berücksichtigt man beide Bewegungen, so wäre bei Preisverhältnissen von Anfang 1957 im 1. Quartal 1958 anstatt des effektiven Aktivsaldos von 916 Mill. DM nur ein solcher von rd. 340 Mill. DM, also etwa die Hälfte des Saldos der gleichen Vorjahrsperiode (718 Mill. DM) entstanden. Die Höhe der Aktivsalden der jüngsten Zeit sind also ein Ausdruck wesentlicher Änderungen in den „Terms of Trade“, deren Entwicklung nicht allein in unserer Hand liegt.

Die hohen Aktivsalden der Handelsbilanz brauchen nicht zu erschrecken, wenn man eine längere Entwicklung ins Auge faßt. Nach Lage der Dinge kann man bei uns mit einer weiteren Steigerung des Sozialprodukts zu rechnen, und damit werden die Einfuhrmengen weiter steigen. Als Faustregel gilt, daß eine Steigerung des Sozialprodukts von angenommen 3 v. H. mit einer Steigerung der Einfuhren um 6 v. H. verbunden ist. Unter den jetzigen Verhältnissen werden kaum größere Roh- und Halbwarenlager als nötig gehalten werden. (Leider verfügt die Bundesrepublik über keine Lagerstatistik, so notwendig sie zur Konjunkturbeurteilung wäre.) Aber sobald die Weltmarktpreise einmal leicht anziehen – wann das sein wird, läßt sich nicht voraussehen –, wird man die Lager vergrößern und mit den Einfuhrmengen wird auch der monatliche Einfuhrwert steigen und den Außenhandelssaldo „belasten“.

Wahrscheinlicher ist, daß Änderungen auf der Ausfuhrseite eintreten werden. Die Auftragseingänge aus dem Ausland haben seit dem Spätherbst – unterschiedlich in den einzelnen Branchen – nachgelassen. Die Wirtschaftslage in vielen Ländern läßt vermuten, daß dieser Trend anhalten wird. Dies wird sich in einem rückläufigen bzw. stagnierenden Export bei uns äußern. Die bisherigen Exportzahlen beruhen noch auf dem früheren hohen Auftragsbestand, der ja mit längeren Lieferfristen auszuliefern war; bei nachlassenden Aufträgen dürften auch die Lieferfristen verkürzt werden und das Sichtbarwerden des Auftragsrückgangs im Export zeitlich hinausschieben.

Die Tendenz unseres Außenhandels wirkt somit auf (mengenmäßige) Einfuhrsteigerung und gleichzeitige Ausfuhrsenkung, also auf einen Saldenausgleich hin. Sie dürfte auch von der Preisseite unterstützt werden. Denn es erscheint unwahrscheinlich, daß sich der Verfall der Weltmarktpreise weiter fortsetzt. Hingegen dürften die Exporterlöse sinken, so daß auch von der Preisseite her der Saldo gedrückt wird.

Dem hohen Aktivsaldo der Handelsbilanz entsprachen in den letzten Monaten die Devisenzugänge nicht ganz. Im vergangenen Herbst hatte das Ausland in großem Umfang Vorauszahlungen auf Bestellungen geleistet. Jetzt verzeichnet die monatliche Außenhandelsstatistik also Warenausfuhren, die schon seit Monaten bezahlt sind. Für die Zeit von Oktober bis März errechnete die Bundesbank einen Betrag von 750 Mill. DM, um den die Devisenzugänge hinter den Überschüssen der Leistungs- und Kapitalbilanz zurückblieben. Die Notenbank scheint mit einem längeren Anhalten dieses Zustandes zu rechnen. Denn von Anfang 1955 bis September 1957 überstiegen die Devisenzuflüsse die Überschüsse der Leistungs- und Kapitalbilanz um mehr als 3,3 Mrd. DM. Das Auseinanderklaffen zwischen Warenausgang und Zahlung wird sich wahrscheinlich noch verschärfen. Die Rohstoffländer leiden immer stärker unter den sinkenden Preisen ihrer Exportprodukte. Dies führt dazu, daß ihre Importeure – die Privaten oder auch die Regierungen – zunehmend längere Zahlungsziele in Anspruch nehmen. Während also ein Teil der jetzt in der Monatsstatistik verzeichneten Exporte vorausbezahlt ist, wird bei einem andern Teil die Zahlung später erfolgen, als es bei normalen Zielen der Fall ist. Friedrich Lemmer