„Frankreich lebt über seine Verhältnisse. Es verbraucht mehr, als es produziert, obgleich die Eigenproduktion ständig steigt. Die Deckung seines Gesamtverbrauches erfolgt durch gesteigerte Einfuhren. Damit erklärt sich die permanente Devisenkrise Frankreichs. Es hat in den zwei Jahren zwischen Anfang 1956 und Ende 1957 rund 2 Milliarden Dollar verloren. Der übersteigerte Verbrauch hat andererseits einen andauernden Preisanstieg bewirkt, dem die Löhne – je nach den jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Umständen – teils nachfolgten, teils vorauseilten, mit dem sie aber im großen und ganzen, wenigstens bis vor zwei oder drei Monaten, Schritt hielten.“

Das ist ungefähr die Quintessenz der Feststellungen, die in den letzten Wochen in mehreren offiziellen und internen Berichten des sogenannten „Komitees für nationale Rechnungsführung des nationalen Kreditrates und der Experten des Finanzministeriums gemacht worden sind. Man wird sich erinnern, daß vor am Monaten, als der Franc um 16,33 v. H. abgewertet werden mußte, bereits die gleichen Feststellungen gemacht worden sind, und daß die Legierung hierauf Maßnahmen ergriff, um eben diese Lücke zwischen dem Sozialprodukt und dem nationalen Verbrauch zu beseitigen. Die Maßnahmen sind, wie ein vom Direktionskomitee der EZU dieser Tage fertiggestellter Bericht betont, zwar prompt und ohne Einschränkung durchgeführt worden, aber sie haben sich leider als völlig ungenügend erwiesen.

Die französischen Finanzen befinden sich heue ungefähr in der gleichen Lage wie vor einem Jahr, als drei Monate später die Franc-Abwerttung folgte. Es ist zuzugeben, daß die inneren Finanzen, d. h. die Lage des Schatzamtes, etwas besser ist als vor einem Jahr. Infolge der anhaltenden Expansion sind die Steuereinnahmen höher als vorgesehen; außerdem hält der Staat, wo er kann, mit den Zahlungen an seine Lieferantin zurück. Das verleiht dem Schatzamt im Augenblick noch eine gewisse Liquidität, obgleich die schon Ende April vorgesehene Auflegung einer mit dem Kurs des Goldbarrens verkoppelten Index-Staatsanleihe, von der man ungefähr 150 Mrd. ffrs erwartete, infolge der politischen Krise verschoben werden mußte.

Die äußeren Finanzen sind dagegen in einem erheblich schlechteren Zustand. Die gesamten Devisenreserven Frankreichs, einschließlich der im-Januar gewährten internationalen Kredite, beliefen sich Mitte Mai noch auf knapp 400 Mill. Dollar; sie werden, wenn die Zahlungsbilanzdefizite in der gegenwärtigen Höhe (50 bis 60 Millionen Dollar monatlich) anhalten, kaum bis Ende des Jahres ausreichen. Der Algerienkrieg verschlingt direkt und indirekt den größten Teil der französischen Devisenvorräte. Frankreich kann andererseits in den gegenwärtigen Umständen mit neuen ausländischen Krediten nicht rechnen. Es muß befürchten, daß daran Bedingungen geknüpft würden, deren Annahme keine Regierung vor dem Parlament und der öffentlichen Meinung verantworten könnte.

Alle Experten sind sich einig darüber, daß der Verbrauch eingeschränkt werden muß, damit die Verschlechterung der inneren und äußeren Finanzlage aufgehalten und ihre Besserung eingeleitet werden kann. Aber über die Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind sie sich nicht einig.

Gewiß ist die Lösung dieses Problems nicht einfach. Einige in dem Bericht des „Komitees für nationale Rechnungsführung“ enthaltenen Wirtschaftsdaten mögen diese Schwierigkeiten beleuchten.

Der Privatverbrauch ist (in konstanten Preisen) zwischen 1954 und 1957 um 19 v. H., der Verbrauch der öffentlichen Hand um 24 v. H. gestiegen; der Gesamtverbrauch ist um 22 v. H. gestiegen, während sich die nationale Produktion nur um 18. v. H. erhöht hat. Die nationale Kapitalbildung hat sich in dem gleichen Zeitraum um 32 v. H. erhöht. Damit erklärt sich die ständige und bis heute anhaltende Produktivitätsverbesserung und Produktionssteigerung, die glücklicherweise die Auswirkungen des Algerienkrieges und die Unzulänglichkeiten der französischen Wirtschaftsstruktur gemildert haben.