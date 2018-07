Die Transatlantische Versicherungs-AG, Hamburg/Berlin, verteilt für das Geschäftsjahr 1956 unverändert 10 v. H. Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital von 1,6 Mill. DM (Nominalkapital 2 Mill. DM). Das Beitragsaufkommen hat sich im Berichtsjahr auf 25,33 (21,98) Mill. DM erhöht. über den Verlauf des Geschäftsjahres 1957 liegen bisher nur Teilergebnisse vor, die einen Schluß auf das Gesamtergebnis nicht zulassen, doch ist bereits zu übersehen, daß die 1956 sich andeutende leichte Besserung in der Kraftverkehrsversicherung auch 1957 angehalten hat.

Die Deutsche Herold Volks- und Lebensversicherungs-AG Bonn, hat 1957 wiederum wesentliche Fortschritte erzielt, die in der Steigerung des Zugangs der Beitragseinnahme sowie in der Erhöhung des Vermögens und Überschusses ihren Ausdruck finden. Das Neugeschäft konnte von 159,8 Mill. DM Versicherungssumme auf 181,8 Mill. DM Versicherungssumme gesteigert werden. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, obwohl die Gesellschaft infolge der Struktur ihres Außendienstes und der Ausrichtung der Werbung auf das kleine und mittlere Lebensversicherungsgeschäft an den sogenannten Befreiungsversicherungen nur unwesentlich beteiligt war. Der Versicherungsbestand umfaßte am Jahresende 1189,0 (1073,0) Mill. DM Versicherungssumme. Die Beitragseinnahmen konnten auf 59,0 (53,2) Mill. DM erhöht werden. Die Kapitalerträge erreichten 17,6, das sind 3,2 (2,0) Mill. DM mehr als im Vorjahr. An Versicherungsleistungen einschließlich Rückkäufen und Rückstellungen wurden 15,0 (13,1) Mill. DM aufgewandt. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung hat 16,17 (12,95) Mill. DM erhalten. Aus dem verbleibenden Gewinn von 0,20 (0,42) wurden 12 (10) v. H. Dividende verteilt.

Der für den 14. Juni 1958 einberufenen HV der Schlesischen Feuer Feuerversicherungs-Gesellschaft wird die Verteilung einer Dividende von 12 (10) v. H. vorgeschlagen werden. Den freien Rücklagen sind 250 000 DM und der Spezial-Rücklage 150 000 DM neu zugeführt worden. Auch die Tochter-Gesellschaft der Schlesischen Feuerversicherungs-Gesellschaft, die Silesia Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, bringt 12 v. H. zur Ausschüttung.

Die Sektkellerei Chr. Adt. Kupferberg & Co. K. G. a. A., Mainz am Rhein, schlägt auf Grund des 1957 weiter angestiegenen Umsatzes für das abgelaufene Geschäftsjahr eine auf 12 (10) v. H. erhöhte Dividende vor. Der Bestand an Roh- und Fertigsekt wurde erneut vergrößert. Die schon vor einigen Jahren eingeleiteten Rationalisierungsmaßnahmen sind im wesentlichen zum Abschluß gebracht worden. Die eigenen Mittel wurden verstärkt. Die Geschäftsentwicklung des Jahres 1958 ist zufriedenstellend.

Bei der Deutsche Hochseefischerei „Nordsee“, Bremerhaven-AG, hat die Verwaltung beschlossen, der HV, die auf den 4. August 1958 nach Bremen einberufen werden soll, wie im Vorjahr die Verteilung einer Dividende von 8 v. H. für alle Aktiengattungen vorzuschlagen.