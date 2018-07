Bereinigung österreichischer Wertpapiere

Ich besitze noch für nominell 5000 RM 4prozenfige Sfeyr-Daimler-Puch-Obligationen von 1943, welche selbstverständlich durch die Alliierten als Auslandsbesitz beschlagnahmt wurden. Hat das Papier noch einen Wert und welchen, oder muß dieser Betrag als verloren angesehen werden? Auskunft bei hiesigen Geldinstituten ist nicht zu bekommen.

Dr. K. P., Saarbrücken

Antwort: Die 4prozentigen Steyr-Daimler-Puch-Obligationen von 1943 sind in Österreich bisher noch nicht zur „Bereinigung“ aufgerufen worden. Wenn Sie die Stücke in Selbstverwahrung haben, sie also nicht bei der Bank liegen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Creditanstalt – Bankverein Zentrale, Wien I, Schottengasse 6, zu wenden und dieses Institut zu bitten, Sie zu benachrichtigen, wenn das Papier zur-Bereinigung aufgerufen wird. Vielleicht weist das Institut Ihnen auch eine Bank in Saarbrücken nach, die in der Lage ist, Sie über die österreichische Wertpapierbereinigung zu informieren. Vom Tage der Veröffentlichung an läuft die Anmeldefrist sechs Monate; danach gibt es nur noch in besonderen Fällen eine Anmeldung.

Wenn Sie die Stücke tatsächlich selbst verwahren, dann möchten wir Ihnen aber doch raten, sie bei einer Bank einzuliefern. Diese wird dann das Nötige veranlassen.