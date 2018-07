Inhalt Seite 1 — Die Päpste der Renaissance Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Das macht die Geschichte des Papsttums für unsere Zeit so interessant: in dieser Institution hat sich das Prinzip der christlich geprägten Monarchie durch nahezu zwei Jahrtausende erhalten, während es sich in seinen weltlichen Ansätzen, soweit sie je ernst gemeint waren, längst zersetzt oder bis zur bloßen Phraseologie verdünnt hat.

Wer die Bedeutung dieses Prinzips nicht verstehen will, der hat es leicht, seine geschichtliche Verwirklichung nach den geläufigen Kategorien moderner politischer und moralischer Wertbegriffe zu beurteilen und – bei einer Verurteilung zu enden. Wer hingegen den unlösbaren Zusammenhang zwischen Ordnung und Hierarchie erfaßt, der wird nicht geneigt sein, die erstaunliche Stabilität des Amtes als Zufall zu erklären.

Gerade ein solcher „Gläubiger“ aber hat es nun keineswegs leicht, das Bild des Amtes in seiner röße und Reinheit zu sehen (oder darzustellen), ohne der historischen Wahrheit Gewalt anzutun. Die Frage lautet: Wie verhalten sich Leben und Wirken der einzelnen Päpste zu den Lehren Christi und der Apostel?

Das Geschichtswerk, von dem wir hier reden, ist gerade bei einem Zeitabschnitt angelangt, in welchem der Mut zur Wahrheit gefordert wird:

Franz Xaver Seppelt: „Geschichte der Päpste“, Vierter Band; „Von Bonifaz VIII. bis zu Clemens VII.;“ neu bearbeitet von Georg Schwaiger; Kösel Verlag, München; 525 S., 33,– DM.

Es sind die etwa zwei Jahrhunderte, in denen die Kirchengeschichte zur Verderbnis tendierte. Es ist die Zeit, an deren Anfang wie Ende je eine gleich zwielichtige Gestalt auf dem Papstthron saß. Ein „Höhepunkt“ ist schließlich das äußerlich so glänzende Intermezzo der „Renaissancepäpste“ mit ihrem Luxus, ihrer Bildungsvergötzung, ihrem Unglauben, ihrer Gewaltsamkeit, ihrem Despotismus und ihrem Mangel an christlichem Gewissen. Es drängt hier alles auf das Unausbleibliche hin: die Zerschlagung der Kirche und ihre Regeneration im Trientiner Konzil.