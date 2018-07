K-a, Berlin

Sechzehntausend Jugendliche bei heißer Musik, frühmorgens um fünf in Berlins Sorgenbezirk Neukölln – und kein Krawall! Wer zum erstenmal an einem „Jungbürgerball“ teilnimmt, mag darüber erstaunt sein. Nicht aber Bezirksbürgermeister Kurt Exner. „Die kommen zu mir wie zu Großmutters Geburtstag“, sagt er. Er muß es wissen – denn die Jungbürgerbälle sind seine Idee, ebenso wie ihre Vorläufer, die Jungbürgergespräche.

„Es ist eine unfaire und unkluge Politik, erst vor den Wahlen an die jungen Menschen zu denken und dann förmlich um ihre Stimmen zu buhlen“, hatte sich Bürgermeister Exner während des Wahlkampfes von 1953 gesagt. „Man muß an die Jugend herantreten.“

Allmonatlich unterschreibt der Bürgermeister seitdem eigenhändig Hunderte von Glückwunschkarten für die jungen Bürger seines Bezirkes, die zwanzig Jahre alt und damit in Westberlin wahlberechtigt geworden sind. Und jeden Monat treffen sich seitdem die Geburtstagskinder zum Jungbürgergespräch im Rathaus. Bei anregenden Erfrischungen fragen sie schüchtern zuerst, doch dann immer munterer, ihren Bürgermeister buchstäblich „leer“. Die Hälfte der Eingeladenen kommt; die anderen finden fast alle Zeit für einen Entschuldigungsbrief. Sechzig Prozent der Gesprächsteilnehmer sind Industriearbeiter, dreißig Prozent Angestellte und zehn Prozent Studenten.

Die Fragen sind um so sachlicher, als sich die Jungbürger von ihrem Bürgermeister ernst genommen fühlen. Das ist keiner, „der ja für uns kleine Leute doch keine Zeit hat“, wie sie bisher glaubten. Nach den Zielen der Parteien fragen sie dann, nach Vorbildung, Leistung und Aufgabengebiet der Bezirks verordneten, nach Einzelheiten aus dem Schulgesetz und nach den Möglichkeiten, selbst an der Verwaltungsarbeit teilzunehmen. Wer schüchtern ist, darf Fragezettelchen abgeben. Aber die meisten trauen sich ... Und eines Tages schlug einer vor: „Warum nicht einmal gemeinsam tanzen gehen?“ So wurde die Idee des Jungbürgerballs geboren.

Bei vorzüglicher Kapelle, mäßigem Eintrittspreis und guten kabarettistischen Darbietungen, die der Sender Freies Berlin beisteuert, lassen es sich die Jungbürger Wohlsein. Das Licht ist gedämpft, die Freundin ist nahe. Auch ältere Semester sitzen an den Tischen – es kann der Regierende Bürgermeister sein, die Jugendsenatorin Ella Kay oder der Präsident des Abgeordnetenhauses. Bürgermeister Exner freut sich, daß politische und religiöse Jugendverbände gemeinsam zum Gelingen der Abende beitragen. Und daß seine Idee längst in anderen Städten aufgenommen wurde. Auch darüber, daß er noch nie Polizeischutz anfordern mußte. Nach Mitternacht hörte ich einen Bürstenhaarigen zu seinem lallenden Kollegen sagen: „Nee Karl, du trinkst jetzt nichts mehr, geh an die frische Luft und komm erst wieder, wenn du nüchtern bist!“ Man ist ja schließlich Jungbürger...