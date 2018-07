Von Heinrich Hahne

Vor einigen Wochen schrieb der Münchener Anglist Wolfgang Clemen einen sophiae, knüpft an diesen Artikel an, wenn er – manchmal in provozieren-Artikel „Die Massenlawine über den Universitäten“ für diese Zeitung, der der Überspitzung – argumentiert, daß die humanistische Bildungsidee auch ein starkes Echo auslöste. Heinrich Hahne, Studienrat und Doctor philo- und gerade im Zeitalter der Spezialisten nicht an Bedeutung verloren hat.

Auch in öffentlichen Diskussionen stößt mal immer noch auf das Wort vom „Bildungsmonopol“ und ist überrascht, daß dieser Ausdruck überhaupt noch existiert. Er suggeriert die Vorstellung, man könne kulturelle Belange wie Wirtschaftsprobleme behandeln, eine Auffassung, die eigentlich überholt sein sollte.

Die Bildung der intellektuellen Kräfte ist keine Sache von Angebot und Nachfrage. Sie kann weder gekauft noch verkauft werden. Einkommen ist kein Äquivalent für Einsichten.

Seit zwei Generationen mindestens wird der Willige und Fähige, der sich um hohe Qualifikationen bemüht, nicht nur nicht durch „Monopole“ an seiner Entwicklung gehindert, sondern durch Befreiung von Schulgeld und Studiengebühren, durch kostenlose Lernmittel und Zuwendung von Stipendien gefördert. Wenn in dieser Hinsich: auch noch mehr getan werden muß, so sollte man sich doch vor der Annahme hüten, als ob sich auf diese Weise der kulturelle Stand wesentlich verbesserte. Nicht jedem, dem der Staat das Geld gibt, gibt er auch den Verstand dazu.

Im Gegensatz zu anderen Betätigungsweisen setzt die geistige Tätigkeit eine Gesinnung voraus, die durch finanzielle Manipulationen nicht stimuliert werden kann. Die äußerliche Erleichterung des Studiums ist geeignet, junge Leute über die inneren Schwierigkeiten zu täuschen. Zu jede: belangvollen geistigen Unternehmung gehören unteanderem die Fähigkeit und der Wille zum Verzicht

Wer seine Studien nur oder vorwiegend unter dem Gesichtspunkt möglichen Profits betreibt, kann sich auf seine Weise auch recht nützlich machen; aber er „wirtschaftet“ am Sinn seine; Tuns vorbei. Er will den objektiven Bestand, er will die inneren und äußeren Kräfte der Kultur zu seinem privaten Vorteil mißbrauchen. Diese kleinbürgerliche Auffassung verkennt von Grund auf die Bedingungen, unter denen seit Jahrtausenden Kulturen entstanden sind.