„Meldepflichtig sind ab sofort sämtliche Filmapparate, unbelichtetes Negativmaterial sowie Diapositive. Die Meldungen haben auf dem Rathaus zu erfolgen“ ... „Es ist dem Landeswirtschaftsamt zur Auflage gemacht worden, eine Vorschätzung der Kirschenernte einzureichen. Sie werden daher aufgefordert, eine entsprechende Schätzung vorzunehmen. Es ist klar, daß diese Schätzung zu einem so frühen Termin außerordentlich schwer ist, doch muß auf dieser bestanden werden, weil höheren Ortes darauf gedrungen wird.“ ... Die Verordnungen am Schwarzen Brett sind an unser Dorf gerichtet, das zwischen Überlingen und Meersburg liegt. Außerdem heißt es „von oben“, daß unser Dorf 17 691 Eier jährlich abliefern soll, dazu viele hundert Zentner Äpfel.

Kurt Alboldt