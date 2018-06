In all jenen Jahren habe ich niemals irgendeine, auch nicht die geringste Funktion in der Partei wahrgenommen; ich habe niemals das Vertrauen einer Parteistelle besessen; ich bin infolgedessen niemals zu irgendeinem der von der SED inspirierten „Gesamtdeutschen Gespräche“, „Friedenstagungen“, Schriftstellerkongressen oder was immer es war, delegiert worden.