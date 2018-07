...daß das Bundesinnenministerium seinen Flugkostenzuschuß für bestimmte Berliner Personengruppen, die wegen nachweislich politischer Gefährdung den Landweg nach Westdeutschland nicht benutzen können, gestrichen hat.

...daß der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg gegen den Antrag der SPD-Fraktion und entgegen einer Anregung der Israelitischen Kultusvereinigung beschlossen hat, auf einer Tafel zur Erinnerung an die am 10. November 1938 in Brand gesteckte Synagoge lediglich die Zeit ihres Bestehens und das Datum der Zerstörung zu nennen, nicht Jedoch den Urheber der Zerstörung, das nationalsozialistische Regime.