Zu Beginn dieser Woche – als der Halbjahresultimo praktisch überwunden war – ergoß sich die fast eine Woche lang aufgestaute Kaufwelle über die Aktienmärkte und führte in nahezu allen Hauptwerten zu neuen Spitzenkursen. Alle Bedingungen für eine weitere Aufwärtsbewegung waren nahezu klassisch erfüllt: Diskontsenkung, ein hohes Maß an Liquidität (die nur um den Ultimo herum etwas angespannt war), Kupontermin, der erhebliche Beträge freisetzte, Dividendenausschüttungen – und nicht zuletzt auch relativ günstige Konjunkturprognosen. Hinzu kommen die Nachwirkungen der neuen Steuergesetze, denn es sind noch nicht überall die Folgen der Körperschaftsteuersenkung für ausgeschüttete Gewinne voll in den Kursen zum Ausdruck gekommen. Mit Sicherheit kann man bei den Banken mit steigenden Dividenden rechnen, das gleiche gilt vermutlich auch für die IG-Farben-Nachfolger und für AEG und Siemens, denn die Berichte über den Verlauf des neuen Geschäftsjahres lassen seine Verschlechterung der Situation bei den einzelnen Unternehmen erkennen.

Andererseits darf nicht verschwiegen werden, daß die stetig steigenden Kurse vielerorts Bedenker hervorrufen, und sich die Fragen häufen, ob sieht schon die Zeit zum Verkaufen gekommen ist. Es gibt durchaus Leute, die jetzt bereit sind, sich von einem Teil ihres Aktienbesitzes zu trennen und von dem Erlös Rentenwerte kaufen. Bei den festverzinslichen Papieren hat sich tatsächlich eine echte Mangellage herausgebildet, die sich noch verschärft, weil in diesem Monat nur etwa für 300 Mill. DM Neuemissionen herauskommen sollen. Davon zu einem großen Teil 6 1/2prozentige Anleihen. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Auslandbonds, für die das Interesse berechtigterweise zu wachsen scheint Die Erträge aus den Bonds sind fast immer steuerfrei.

Ob es nun tatsächlich an der Zeit ist, den Aktienbesitz abzubauen, ist eine Frage, die sich mit Sicherheit niemals beantworten läßt. Wer jedoch glaubt, seine Verkaufsabsicht mit der auf den Weltbörsen völlig anderen Entwicklung erklären zu müssen, der darf nicht vergessen, daß die deutsche Aktienhausse der vergangenen Monate weniger auf konjunkturelle Ursachen, sondern vielmehr auf die veränderten Steuergesetze zurückzuführen ist, die – wie schon oben angedeutet – die Beibehaltung der bisherigen Dividendensätze erleichtert und dort, wo die Erträge gegenüber 1958 gleichbleiben werden, sogar Dividendenerhöhungen ermöglicht.

Daß bei der Kursbildung vieler Werte auch das immer noch in Arbeit befindliche Gesetz über die Kapitalaufstockung auf Gesellschaftsmitteln durch die steuerfreie Ausgabe von Aktien eine Rolle spielt, bedarf keiner Erwähnung mehr. Ebenso sicher ist allerdings, daß hier nicht sofort alle Erwartungen in Erfüllung gehen werden. Die Vorstände zahlreicher Unternehmen, für die die Verzinsung eines höheren Kapitals geradezu ein Alptraum zu sein scheint, haben sich schon gegen die Verteilung von „Gratisaktien“ ausgesprochen, zuletzt übrigens Salzdetfurth, was die Börse nicht hinderte, gegenüber diesem Papier weiterhin optimistisch zu bleiben.

Das erste Unternehmen, das aus dem künftigen „Gratisaktien-Gesetz“ schon jetzt praktische Konsequenzen zieht, sind die Ver. Großalmeroder Tonwerke (Kurs 230 v. H.). Der auf den 16. Juli einberufenen oHV wird vorgeschlagen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen, aus dem zur gegebenen Zeit im Verhältnis 5:1 Zusatzaktien aus Gesellschaftsmitteln gewährt werden sollen. Dieser Schritt verdient um so mehr Beachtung, als die offenen Rücklagen keineswegs außergewöhnlich groß sind und zusammen noch nicht ganz 40 v. H. des Aktienkapitals erreichen. Bei dem genannten Unternehmen kam es auf den dort regierenden Großaktionär an, der einen Schritt getan hat, der nicht nur in seinem, sondern auch im Interesse der freien Aktionäre liegt.

Daß auch bei den Versicherungen Gratisaktien möglich sind, zeigt im übrigen der Fall „Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft“, bei der auf der Hauptversammlung erklärt wurde, daß die Verwaltung dem Gratisaktien-Problem positiv gegenübersteht. Diese Verlautbarung ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil bei den Versicherungen die Lage ähnlich ist wie bei den Banken. Beide Gruppen dürfen aus psychologischen Gründen in „Notfällen“ auf ihre offenen Rücklagen nicht zurückgreifen, beide Gruppen weisen zweifellos mit einigem Recht auf die Wichtigkeit offener Rücklagen hin, aus optischen Gründen. Kurt Wendt