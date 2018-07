Ein Nachklang zu den Deutschen Tagen der Brüsseler Weltausstellung

Von Ludwig Erhard

Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard hielt anläßlich der Feierstunde im deutschen Pavillon auf der Brüsseler Weltausstellung eine Rede, die in der von ihm hier vorgenommenen Erweiterung zu einer Ansprache an alle wird.

Die Weltausstellung in Brüssel stellt auch die Bundesrepublik – oder besser das deutsche Volk – auf breitester internationaler Grundlage vor eine Art Bewährungsprobe und läßt uns Rechenschaft über die Gestaltung und Zielsetzung unserer Arbeit, ja unseres deutschen Lebens ablegen. Wenn die Weltausstellung im ganzen unter der Thematik „der Fortschritt und der Mensch“ steht, dann ist damit eine Fragestellung aufgeworfen, die die ganze Welt beunruhigt und bewegt, noch mehr aber die Geister verwirrt und die Herzen erregt. Wenn ich das Wort „Fortschritt“ ausspreche, „dann stock’ ich schon“; denn fast will mir scheinen, daß das, was wir in einem fehlgeleiteten Rationalismus gemeinhin Fortschritt nennen, gerade in seiner Fruchtbarmachung für das menschliche Sein zu einer Ausdeutung nicht hinreicht. Es hieße den Begriff Fortschritt zu seicht und zu leicht nehmen, wenn wir darunter nur das zu verstehen geneigt wären, was sich in Indices, in Mengen und in Summen niederschlägt, und dabei vergessen könnten, daß sich Fortschritt, wie er hier nur gemeint sein kann, im Alltag des menschlichen Lebens als Wert und Kraft erweisen muß. Das heißt aber, daß nicht technische, sondern menschliche Maße bestimmend sind. Der Fortschritt erhält seinen sittlichen Wert aus der Projizierung auf unser menschliches und gesellschaftliches Sein.

Das ist, wie ich glaube, der Sinn dieser Ausstellung, und jeder, dem die Erfüllung dieses Anliegens am Herzen liegt, spürt es wohl auch, daß wir Deutsche uns redlich bemüht haben, der Aufgabenstellung gerecht zu werden. Ich will gewiß nicht sagen, daß das, was die deutsche Schau uns hier darbietet, in Gänze schon unser Leben von heute ausmacht; aber es schimmert doch etwas durch von unserer Sehnsucht, daß es das Leben von morgen sein möge

Unsere Zeit steht schlechthin – und in ihr vor allem auch der Deutsche – unter dem Vorwurf, der sich bis zur Anklage steigert, daß wir uns. allzumal und allzusehr vom Materialistischen haben gefangennehmen lassen. Wenn wir auch diesen Verdacht abwehren wollen, und ich mich immer wieder um Verständnis für unser Volk bemühe, das nach grenzenlosem Elend wieder leben – im menschlich-irdischen Sinne – möchte und dafür ja auch den Preis höchster Anstrengung bezahlte, so wollen wir doch nicht überhören, daß hier über das Geschehen des Alltags unsere Gesinnung, unsere geistig-seelische Haltung angesprochen ist.

Freiheit durch Wohlstand