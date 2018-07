Von René Erbe (Harvard Universitv)

Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten steht gegenwärtig (siehe Nr. 25 vom 19. Juni) am unteren Wendepunkt eines Konjunkturrückschlages, der die beiden Rezessionen in den Jahren 1948/49 und 1953/54 sowohl an Tiefe als auch an zeitlicher Länge übertrifft. Die Erholung scheint zwar nunmehr eingeleitet zu sein. Sie dürfte aber, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse (wie z. B. seinerzeit der Korea-Krieg) eintreten, nur zögernd vorangehen, und die Vollbeschäftigung wird kaum vor Mitte 1959 wieder erreicht werden.

Wie kommt es, daß eine solche Entwicklung im Zeitalter der modernen Konjunkturpolitik nicht verhindert wurde? Wissen wir heute nicht genau, wie man solche Konjunkturrückschläge auffangen kann, und haben wir nicht die Mittel in der Hand, jederzeit Vollbeschäftigung herzustellen und zu erhalten? Weshalb tut denn die republikanische Administration so wenig, um die Arbeitslosigkeit so rasch als möglich wieder auf das normale Maß herunterzudrücken? „Weil sie reaktionäre Dummköpfe sind“, lautet die Antwort der demokratischen Politiker, und sie schlagen munter politisches Kapital aus der Tatsache, daß sie als Oppositionspartei unbeschwert all das fordern und vorschlagen können, was sie selbst ebenfalls nur zögernd tun würden, wenn sie im Amt wären. Die New-Deal-Ökonomen, die in den USA an manchen Universitäten zu den wortgewaltigsten Vertretern ihres Faches gehören, erscheinen vor dem Kongreßausschuß für laufende Wirtschaftsfragen, ziehen das Lehrbuch aus der Tasche und zählen erhobenen Fingers all die Maßnahmen auf, welche die Regierung zur Erhaltung der Vollbeschäftigung ergreifen kann.

Die Sache ist doch so einfach: Wenn ein Konjunkturrückschlag eintritt, weil die private Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zurückgeht, so muß der Staat

1. die rückläufige private Nachfrage stimulieren, indem er die Steuern senkt und die sogenannten Transferzahlungen erhöht (z. B. Arbeitslosenunterstützung),

2. durch öffentliche Arbeiten und zusätzliche Staatsaufträge seine eigene Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen erhöhen.

Dieses einfache Schema paßt auf jene Art von Notstand, für den es ursprünglich ausgedacht war, nämlich die große Depression der dreißiger Jahre. Es gibt im Englischen ein Sprichwort, wonach Generäle stets den vergangenen Krieg ausfechten. Man könnte dies auf die Ökonomen ausdehnen und sagen, daß sie (oder zumindest ein großer Teil von ihnen) mit ihrer Theorie immer um eine Depression im Rückstand sind. Was für die große Krise der dreißiger Jahre richtig war, kann 25 Jahre später undurchführbar oder sogar schädlich sein.