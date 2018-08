Endlich kann in nächster Zeit mit dem Beginn

abschließender Verhandlungen über die Eigentumsfrage am Volkswagenwerk zwischen Bonn und Hannover gerechnet werden. Als gründliche Vorbereitung dieser Verhandlung ist die Abfassung mehrerer Rechtsgutachten in dieser strittigen Angelegenheit anzusehen. Das erste Gutachten hatte im Frühjahr das Bundesschatzministerium ausarbeiten lassen. Obwohl dieses Gutachten noch immer vertraulich behandelt wird, kann angenommen werden, daß in ihm der Eigentumsanspruch Niedersachsens am Volkswagenwerk bezweifelt wird. Dieses Bonner Gutachten hat inzwischen das niedersächsische Finanzministerium mit einem – ebenfalls vertraulich gehaltenen – Gegengutachten beantwortet.

Das erste öffentliche und damit dritte Gutachten in dieser Sache hat nun in diesen Tagen der Rechts- und Verfassungsausschuß des Niedersächsischen Landtages vorgelegt. Der Ausschuß kommt zum gleichen Ergebnis wie die niedersächsische Regierung, daß nämlich das Land Niedersachsen Eigentümer des Volkswagenwerkes sei. Konnte ein anderes Resultat aus Hannover erwartet werden? Interessant ist aber die Darlegung der Gründe; sie läßt nämlich indirekt auch einige Argumente der so geheimgehaltenen Regierungsgutachten aus Bonn und Hannover erkennen. Obwohl die Verfasser des Landtagsgutachtens nicht die gleichen sind wie die des Gutachtens der niedersächsischen Regierung, scheinen doch die beiden niedersächsischen Gutachten in wesentlichen Punkten übereinzustimmen.

Der niedersächsische Eigentumsanspruch stützt sich danach vor allem auf die Ansicht, daß es sich bei der Volkswagenwerk-GmbH im „Dritten Reich“ um ein „Werkzeug der nationalsozialistischen Partei“ gehandelt habe und daß daher die Gesellschaft zusammen mit der ehemaligen DAF und anderen NS-Organisationen durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2 im Jahre 1945 aufgelöst worden sei. 1948 sei dann das Volkswagenwerk-Vermögen durch eine Verordnung der britischen Militärregierung dem Allgemeinen Organisationsausschuß in Celle übertragen worden. Dieser Ausschuß habe jedoch eine Übertragung des Volkswagenwerk-Vermögens auf einen neuen Eigentümer nicht vorgenommen, so daß mit der Auflösung des Celler Ausschusses 1954 automatisch das Volkswagenwerk auf das Land Niedersachsen übergegangen sei.

Das Bundesschatzministerium in Bonn scheint dagegen die Ansicht zu vertreten, daß die Volkswagenwerk-GmbH nicht 1945 unter das Kontrollratsgesetz Nr. 2 gefallen und daher auch nicht aufgelöst fordert sei. Offensichtlich stützt sich der Bund bei seinem Eigentumsanspruch auch darauf, daß die britische Militärregierungsverordnung Nr. 202 von 1949 die Kontrolle über das Volkswagenwerk ausdrücklich der Bundesregierung übertragen habe. Der .Rechtsausschuß des Niedersächsischen Landtages geht jedenfalls in seinem Gutachten auf solche Einwände ein, sieht sie jedoch nicht als überzeugend an.

Hoffentlich genügen nun diese drei Gutachten für eine Einigung zwischen Bonn und Hannover. Eher wird auch nicht mit einer Verabschiedung des VW-Privatisierungsplanes durch den Bundestag gerechnet werden können. Die Volkswagen-Sparer werden dem FDP-Landtagsabgeordneten Hedergott dankbar sein, der in Hannover unter dem Beifall des Hauses wünschte, daß bei den zu erwartenden Verhandlungen über die Eigentumsrechte auch eine befriedigende Lösung für die Volkswagen-Sparer gefunden werde. -ng