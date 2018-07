Die Salzdetfurth AG, Hannover, erzielte im Geschäftsjahr 1957 ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Gesellschaft setzte im Berichtsjahr 0,606 (0,592) Mill. t Reinkali ab. Die Lagerbestände beliefen sich Ende 1957 auf rund 69 000 (65 000) t Reinkali. Durch die günstige Entwicklung des Kaliabsatzes auf dem Inlandmarkt konnte die Produktion von 0,576 in 1956 auf 0,595 Mill. t Reinkali erhöht werden, jedoch ist die Kapazität der Kali- sowie der Steinsalzwerke wiederum nicht voll ausgenutzt worden. Auf dem Hauptarbeitsgebiet der Gesellschaft, der Förderung und Verarbeitung von Kalisalzen, wurden Rationalisierungserfolge in den Gruben und Fabriken erzielt, sowie weitere Fortschritte in der Erzeugung qualitativ höchstwertiger Kalisorten verbucht. Hinsichtlich einer verstärkten Auslandarbeit kam es zu engeren Kontakten mit den EWG-Partnern.

Die Herstellung einer engeren Verbindung zwischen der Chemischen Fabrik Kalk GmbH, deren Produktion und Absatz von Düngemitteln und Soda erhöht und die chemische Forschungstätigkeit verstärkt werden konnten, beschäftigte die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres in besonderem Maße. Die Interessen an der Misch- und Volldüngerherstellung wurden durch die Betriebsaufnahme der Düngemittelanlage derScholven-Chemie AG, Gelsenkirchen-Buer, erweitert.

Die Hauptversammlung beschloß für 1957 gegen 65 Stimmen die Verteilung von wieder 10 v. H. Dividende auf 99,87 Mill. DM Stammaktien, von denen 7,90 Mill. DM neue Aktien ab 1. Juli 1957 dividendenberechtigt sind, sowie 6 v. H. Dividende auf 122 500 DM Vorzugsaktien. Vorstandsmitglied Gemens von Velsen sagte zu dem gleichgebliebenen Dividendensatz, daß dabei die für das Berichtsjahr erforderliche höhere Summe von 9,84 (i. V. 6,40) Will. DM auf Grund der Kapitalerhöhung berücksichtigt werden müsse. Die Verwaltung hofft, auch für 1958 einen Jahresgewinn von etwa 10 Mill. DM erwirtschaften zu können.

Der Konzern hat 1957 einen Umsatz von insgesamt 384 Mill. DM erzielt, woran die Kaligesellsciaften mit 143 Mill. DM den größten Anteil hatten. Für den Kaliabsatz, der im Inland weiter langsam gestiegen, dagegen auf den Auslandmärkten stark gefallen ist, stellt der Preis einen belastenden Faktor dar. Zur Zeit sind die Kapazitäten der Kaliwerke der Gesellschaft nicht voll ausgenutzt. Die Arbeit auf dem chemischen Gebiet der Gesellschaft weist eine steigende Tendenz auf. Durch den Erwerb des Mehrheitsanteils an der Chemischen Fabrik Kalk GmbH wird in den nächsten Jahren mit erneuten Investitionen zu rechnen sein.