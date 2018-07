Schon vor einem Jahr berichteten die Buderus’schen Eisenwerke Wetzlar von einem Abflachen der Zuwachsrate in der Gießereiindustrie. Zu einem Rückgang des Bedarfes kommt regelmäßig ein Lagerabbau bei der Kundschaft. Bei der Gußerzeugung für die Bauwirtschaft sowie für die Gas- und Wasserwirtschaft ist so bei Buderus gegenüber dem Spitzenjahr 1955 ein Rückgang von 17,5 v. H. zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Gewichtszahlen, in denen sich auch Rationalisierungserfolge durch Materialeinsparungen widerspiegeln. Inzwischen sind auch Kosten und Preise gestiegen. Alles in allem gelang es, den wertmäßigen Umsatz auf Vorjahreshöhe zu halten. Nach der Gewinn- und Verlustrechnung sind dabei die Rohüberschüsse und die sonstigen Erträge leicht gestiegen, so daß es möglich war, trotz höherer Aufwendungen einen in etwa gleichen Reingewinn wie 1956 zu erwirtschaften. Er erlaubt es, wieder 8 v. H. Dividende zu zahlen.

Dieses bei der gegebenen Absatzlage nicht unbefriedigende Ergebnis ist die Frucht erheblicher Investitionen. Die Zugänge im Anlagevermögen betrugen 1957 rd. 26 Mill. DM, von denen 12 Mill. DM durch Abschreibungen finanziert wurden. Der Wert der Anlagen ist von 63,7 Mill. DM auf 76,7 Mill. DM gestiegen. Hierbei erhöhten sich die Beteiligungen, die mit 26,7 Mill. zu Buche stehen, nur unwesentlich. Das Umlaufvermögen blieb mit 118 Mill. DM etwa gleich, wobei die Vorräte stärker, nämlich von 37 auf 46 Mill. DM zunahmen. Daß dabei die Fertigerzeugnisse besonders kräftig, d. h. um 4,5 Mill. DM anstiegen, entspricht dem Konjunkturbild. Die Bankguthaben wurden abgebaut und die Forderungen aus Warenlieferungen reduziert. Rechnet man alles zusammen, so beibt eine Lücke von über 11 Mill. DM, die durch Zuführung von Fremdmitteln ausgefüllt werden mußte. Es wurden Schuldscheindarlehen in Höhe von 5,6 Mill. DM aufgenommen, die Bank- und Akzeptkredite sowie sonstige Verbindlichkeiten erhöhten sich.

Das alles ist ein den konjunkturellen Gegebenheiten entsprechendes Atmen der Bilanz, von dem die Finanzstruktur des Unternehmens nicht weiter nachteilig beeinflußt wurde. Grundkapital und Rücklagen decken zu über 90 v. H. die Sachanlagen und Beteiligungen. Rechnet man Wertberichtigungen und langfristige Finanzkredite hinzu, so werden Anlagen und Vorräte weit überdeckt. Wesentlicher ist noch, daß sich die Rentabilität verbesserte. Das Verhältnis des wirtschaftlichen Ertrages, aber auch das des Rohgewinnes zum Kapital und zum Umsatz stellt sich günstiger.

Die Aussichten für 1958 beurteilt Buderus nicht schlecht, zumal einige günstige Umstände zu verzeichnen sind. Mit einer leichten Abschwächung von Erzeugung und Absatz muß allerdings gerechnet werden. W. R.