Die Ausweitung der Bank- und Sparkassenbilanzen wurde im Geschäftsjahr 1957 fast ausschließlich von der Einlagenseite her verursacht. Das zeigte bislang jede Bilanz der Kreditinstitute und in dem jetzt vorgelegten Abschluß der Landesbank für Westfalen – Girozentrale – ist es nicht anders. Wenn die Bilanzsumme dieses Institus in 1957 um 34,6 v. H. auf 2,92 Milliarden DM stieg, dann war dafür vor allem der starke Zustrom an Einlagen maßgebend. Sie erreichten insgesamt eine Summe von 1,12 Mrd. DM, gegenüber 0,68 Mrd. DM im vergangenen Jahr. Das bedeutet einen Zuwachs um 64 v. H.

Auch bei der Landesbank für Westfalen wurde der Einlagenzuwachs vornehmlich zur Verstärkung der liquiden Mittel verwandt, was in den entsprechenden Bilanzposten zum Ausdruck kommt. Unter diesen Umständen fiel es der Bank natürlich nicht schwer, alle „vertretbaren“ Wünsche ihrer Kundschaft zu erfüllen, soweit sie im Rahmen des kurzfristigen Kreditgeschäfts abgewickelt werden konnten. Dennoch hatte der Zugang bei den Debitoren auf diesem Gebiet keinen großen Umfang (sie erhöhten sich auf 66 Mill. DM, nach 52,1 Mill. im Vorjahr). Die Bank teilt mit, daß sich in der Zusammensetzung der Kredite erhebliche Verschiebungen ergeben hatten, verzichtet jedoch auf exakte vergleichende Angaben. Den Erläuterungen zur Bilanz ist allerdings zu entnehmen, daß aus zweckbestimmten Refinanzierungsmitteln öffentlichen Einrichtungen und Körperschaften Kredite eingeräumt wurden. Ferner wurden im vergangenen Jahr wieder in erheblichem Umfange Investitionsvorhaben vorfinanziert, deren spätere Umschuldung durch langfristige Darlehen bereits sichergestellt werden konnte. – Das Schwergewicht der Refinanzierung im langfristigen Geschäft lag im Berichtsjahr nicht bei den Emissionserlösen, sondern bei den langfristig aufgenommenen Darlehen, die sich um 231,2 auf 695,4 Mill. DM erhöhten, während der Umlauf an Kommunalschuldverschreibungen und Pfandbriefen nur um 48 auf 684 Mill. DM stieg. Die Ertragslage wird als befriedigend bezeichnet. Aus dem Gesamtgewinn (nach Bildung stiller Reserven) von 6,48 Mill. wurden 5,4 Mill. den Rücklagen zugeführt. Der Restbetrag von 1,08 Mill. dient einer sechsprozentigen Verzinsung des Grundkapitals. – dt

*

Die National Lebensversicherungs-AG, Lübeck, spricht von einem erfreulichen Ergebnis des Geschäftsjahres 1957. Die Gesellschaft hat von der Tatsache profitieren können, daß viele Angestellte mit höherem Einkommen sich anläßlich der Rentenreform zugunsten eines Lebensversicherungsvertrages entschieden haben. Das Neugeschäft ist 1957 um 38,3 v. H. gestiegen, ohne Befreiungsversicherungen beträgt der Zuwachs 14 v. H. Der Versicherungsbestand machte Ende 1957 171,78 Mill. DM aus, gegenüber 59,5 Mill. im Jahre 1950. Die Aktionärsdividende konnte für das Berichtsjahr von 8 auf 10 v. H. erhöht werden.

Die im Besitz der öffentlichen Hand befindliche Schleswig-Holsteinische Stromversorgungs – AG, Rendsburg, deren Mehrheit bei der Preußenelektra liegt, hat 1957 ca. 817,5 (743,6) Mill. kWh an elektrischer Energie abgeben können, das sind 9,9 (12,1) v. H. mehr als im Vorjahr. Angesichts der eingetretenen Kostenerhöhungen mußten die Grundpreise bei den allgemeinen Tarifen erhöht werden. Die Aktionäre haben laut Beschluß der Hauptversammlung wieder 8 v. H. Dividende erhalten.