Von Arthur Jores

In Amerika, wo bisher die Weltraumpläne ausschließlich in den Händen der Militärs lagen, wurde vor kurzem auf Vorschlag des Präsidenten das zivile „Bundesamt für Weltraumforschung“ gegründet. Dieses Bundesamt ist zur Veröffentlichung sämtlicher Informationen verpflichtet. Noch in diesem Jahr soll eine Kombination der Raketen „Thor“ und „Vanguard“ 9 bis 22 Kilogramm Nutzlast in die Nähe des Mondes bringen. Philosophen und Psychologen haben bisher noch kaum Stellung genommen zu den Plänen der Astronautiker, die den Menschen in das Weltall hinausschleudern wollen. Es ist noch ungewiß, ob Ungeborgenheit und Angst den Manschen womöglich tödlich treffen werden, wenn er die Erde verläßt. Schon auf diesem Globus hält er sie kaum aus. Der Oldesloer Arzt Lindemann hat kürzlich auf dem jüngsten Kongreß der europäischen Sportärzte eine erschreckende Schilderung seiner Entbehrungen auf seiner Atlantikreise in einem Ein-Mann-Boot gegeben. Die arktischen Expeditionen berichten immer wieder von Angstanfällen mancher Teilnehmer, die jede Kontrolle über ihr Tun verlieren. Und der Bericht des amerikanischen Luftwaffenarztes Simons, der sich längere Zeit in einer Gondel in 34 Kilometer Höhe aufhielt, mußte eigentlich alle jene warnen, die in Gedanken schon mit fernen Lebewesen die Herrschaft über das All aushandeln. In unserem heutigen Beitrag nimmt nun zum Problem der Weltraumfahrt ein Mann Stellung, der schon in seinem Beruf als Leiter der 2. Medizinischen Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf immer wieder die mens sana in den Mittelpunkt seiner ärztlichen Bemühungen stellt. Professor Arthur Jores zeigt eindringlich die Schwierigkeiten einer Weltraumfahrt auf, wie sie sich aus Anlage und Bestimmung des Menschen ergeben.

Das Jahr 1957 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem der Mensch den ersten Schritt zur „Eroberung“ des Weltalls getan hat. Es ist nur noch eine Frage absehbarer Zeit, bis der erste Mensch mit einem Raumschiff in den Weltraum fliegt, oder gar den Mond oder einen unserer Planeten betritt. Die Amerikaner beabsichtigen, Weltrauminseln zu schaffen, von denen aus man weiter operieren kann, und die Großmächte versichern sich bereits gegenseitig, daß die Eroberung des Weltraumes sich friedlich vollziehen wird und es auf dem Mond nicht zu kriegerischen Handlungen kommen wird. Solche und ähnliche Nachrichten, die wir beinahe täglich lesen oder im Rundfunk und bei Vorträgen hören können, schließen alle mit der Versicherung der Fachleute, daß in technischer Hinsicht die Eroberung des Weltraumes durch den Menschen gelöst sei. Gleichzeitig betrachten wir dann Abbildungen, die uns Mondanzüge zeigen, oder auch das Weltraumschiff, in dem in Kürze die Menschen in den Raum fliegen und auf dem Mond spazierengehen können.

Wir lesen weiter, daß seit Jahren schon Tests über das Ertragen großer Höhen mit Hilfe von Versuchstieren (Insekten, Mäusen und Affen) gemacht worden sind. Die Welt horchte noch einmal auf, als sie hörte, daß ein Hund lebend die Höhe von 800 km erreichte und dort etwa acht Tage lebendig zugebracht hat. Damit schien also auch dieses Problem – das Ertragen der gewaltigen Beschleunigung beim Abschuß, das Leben im schwerelosen Raum und der Schutz vor den Temperaturen und der radioaktiven Strahlung des Weltraumes grundsätzlich gelöst.

Wir konnten weiter lesen, daß unsere Erde wohl kaum der einzige bewohnte Planet ist und daß sehr wahrscheinlich denkende Wesen anderer Planeten sich bereits an die Eroberung des Weltraumes gemacht haben und es nunmehr auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die ersten Menschen dieser Erde dem ersten denkenden Wesen anderer Welten begegnen würden.

In Amerika gibt es seit Jahren eine umfangreiche Literatur unter dem Titel der Sciencefiction, eine Literatur, die unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten in durchaus realistischen Zukunftserzählungen die Eroberung des Weltraumes weiter ausmalt und schildert. So nimmt es nicht wunder, daß sich die ersten Freiwilligen zur Weltraumfahrt gemeldet haben. Zur Vorbereitung dieser ersten Fahrt wurde bereits ein junger amerikanischer Soldat für eine Woche in die erste Versuchskabine eines Weltraumschiffes eingeschlossen und hat, wie wir lasen, diese acht Tage glänzend überstanden. In all diesen Aufsätzen und Büchern, die wir, je nach Veranlagung, mit Staunen, Bewunderung, Begeisterung oder vielleicht auch mit einem leisen inneren Grausen lasen, fehlte nur eines: Vom Menschen selbst war nie oder nur selten die Rede.

Wohl konnte man von seinem Sauerstoffbedarf, von den Belastungen des Kreislaufes bei den auftretenden Beschleunigungen, von der Wirkung der Druck- und Temperaturschwankungen, von den wahrscheinlich sehr merkwürdigen Erfahrungen im schwerelosen Raum, von der Nahrung und ähnlichen Dingen lesen, also von einem Maschinenmenschen. Aber von dem Menschen, wie er ist, einem Wesen, das nicht nur Sauerstoff und – wie die Hündin Laika – einer Nährflüssigkeit bedarf, die man mechanisch in ihn hineinlaufen läßt, sondern ein Wesen mit Gefühl, Geist und Seele, mit Erwartungen, Ängsten und Befürchtungen, lasen wir kaum etwas. Viele, die heute die Weltraumfahrt des Menschen für selbstverständlich halten, sind der Meinung, daß es nur darauf ankommt, den Menschen unter den ihm gewohnten Druck zu setzen, ihn mit Sauerstoff und Nahrung zu versorgen, ihn abzuschirmen gegenüber den Temperaturen des Weltenraumes und gegenüber der radioaktiven Strahlung. Dann würde er ebenso vergnügt auf dem Mond herumspazieren, wie am Sonntag nichmittag in seinem Garten. Nie bedenken solche Weltraumfahrer der Zukunft, was das eigentlich in psychischer Hinsicht für den Menschen bedeutet und dies ist charakteristisch für das mechanistische Denken unserer Zeit. Dabei sind die Erfahrungen des ersten Menschen, der in den Weltraum vordringt und etwa auf dem Mond landet, unvorstellbar und in keinem Experiment hier auf Erden nachahmbar. Der Weltraumfahrer begibt sich in eine Umgebung, für die er weder leiblich noch seelisch geschaffen wurde. Seine sämtlichen Sinnesorgane sind unbrauchbar, müssen abgeschirmt werden oder geben ihm falsche Nachrichten. Tag und Nacht haben aufgehört zu existieren. Im Licht der Sonne wird er eine Hirte und Schärfe erfahren, die unvorstellbar ist, sein Ohr wird keinen Laut empfangen, außer denen, die er sich von dieser Erde mitgenommen hat oder die ihn über den Funk erreichen. Es herrscht absolute Stille. Die Orientierung im Raum wird er völlig verlieren, da sein Schwereorgan nicht mehr in der richtigen Weise anspricht. Es gibt kein oben und kein unten, kein rechts und kein links. Unter all diesen befremdlichen Erfahrungen ist er, je nachdem, wohin der Flug seines Raumfahrzeuges gerichtet ist, in engstem Raume viele Standen, ja Jahre völligem Nichtstun ausgeliefert.