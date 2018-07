-ge, Bremen

Die jahrhundertealte republikanische Tradition hat es mit sich gebracht, daß in der „Freien und Hansestadt Bremen“ von alters her eigentlich nur zwei Titel als wirklich respektheischend gelten: das schlichte „Herr Senator“ als Anrede für die Regierungsmitglieder des Stadtstaates und das überaus honorige „Herr Konsul“ für jene Kaufleute und Reeder, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen Verbindungen die Interessen einer ausländischen Macht in Bremen wahrnehmen.

So kommt es, daß die bremischen Beamten – im Gegensatz etwa zu einem Teil ihrer süddeutschen Kollegen oder gar den Staatsbediensteten der k. u. k. Donaumonarchie – stets „Herr Meier“ oder „Herr Schulze“ blieben, gleichgültig, welches Amt sie in der staatlichen Hierarchie innehatten. Weder ihnen, noch den Bürgern der Hansestadt fiel es je ein, in der Dienstbezeichnung „Inspektor“ oder „Oberregierungsrat“ eine gesellschaftliche Rangerhöhung zu erblicken. Diese Titel waren niemals mehr als Ausdruck eines nun einmal unumgänglichen Ordnungsprinzips.

Diese anscheinend fest verankerte Tradition hat in der Nachkriegszeit offenbar an Wirkungskraft eingebüßt. Wie wäre es sonst zu erklären, daß sich der Senat jetzt veranlaßt sah, einen „Titel-Erlaß“ herauszugeben, in dem klargestellt wird, daß kein Staatsbediensteter ein Anrecht darauf hat, mit seiner Dienstbezeichnung angeredet zu werden? Der Name mit dem üblichen Zusatz „Herr“ oder „Frau“ genüge als formgerechte Anrede, erklärte die Landesregierung in ihrer Anweisung, die in der Öffentlichkeit mit großem Beifall aufgenommen wurde. Um jeden Zweifel auszuschließen, heißt es darin weiter: „Das Ansehen eines Menschen beruht auf seiner Persönlichkeit und seinen Leistungen, der Titel bedarf es dazu nicht.“