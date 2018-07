Inhalt Seite 1 — Steuer- und Kostenfragen der Zertifikate Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die meisten Einkommensteuerpflichtigen haben inzwischen ihre Steuererklärungen für das Jahr 1956 einreichen müssen. In den nächsten Monaten werden die Erklärungen für 1957 folgen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich dieses recht unangenehme Thema gerade jetzt, da – wie ich hoffe – die Mehrzahl der ZEIT-Leser irgendwo ihren Urlaub verbringt, zur Sprache bringe. Ich will mich deshalb auch darauf beschränken, im Hinblick auf dieSteuererklärungen 1957 nur Positives zu sagen. In bezug auf die Besteuerung der Erträgnisse aus den verschiedenen Investment-Zertifikaten läßt sich etwas Erfreuliches berichten. Die zuständigen Finanzminister der Länder haben sich nämlich bereit erklärt, in Verbindung mit dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften die bei den Investment-Gesellschaften in 1957 angefallene und einbehaltene Kapitalertragsteuer zu vergüten. Infolgedessen waren die Fonds in der Lage, die ihnen zugeflossenen Dividenden voll an die Zertifikats-Besitzer weiterzugeben. Sie wurden also nicht, wie die Inhaber von Aktien, mit einer Kapitalertragsteuer „vorbelastet“. Nicht zuletzt ist es diese Vergünstigung, die den westdeutschen Investment-Gesellschaften bei dem Absatz ihrer Zertifikate entscheidend geholfen hat.

Der Verzicht des Fiskus auf die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer darf nicht zu der Annahme verleiten, daß Erträgnisse aus Investment-Zertifikaten grundsätzlich steuerfrei sind. Aber bevor wir uns über die Versteuerung dieser Einnahmen im einzelnen unterhalten, muß ich Sie auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen: In bezug auf die Steuer darf man die Ausschüttungen auf die Investment-Zertifikate nicht als Ganze? betrachten, sondern muß unterscheiden zwischen „Einkünften aus Kapitalvermögen“ und dem in der Ausschüttung enthaltenen„Veräußerungsgewinn“. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind unter bestimmten Voraussetzungen tarifsteuerpflichtig, während „Veräußerungsgewinne“, wenn sie dem Privatvermögen zufließen, grundsätzlich steuerfrei sind. (Gehören die Investment-Zertifikate zu einem Betriebsvermögen, so ist der gesamte Ertrag steuerpflichtig.)

Die Unterscheidung zwischen Einkünften aus Kapitalvermögen und Veräußerungsgewinn wird verständlich, wenn ich Sie daran erinnere, daß Veräußerungsgewinne – wenn zwischen An- und Verkauf des Papiers mindestens drei Monate liegen – und verkaufte Bezugsrechte grundsätzlich für Privatpersonen steuerfrei sind. Infolgedessen können auch die Investment-Gesellschaften die von ihnen erzielten Veräußerungsgewinne steuerfrei an die Besitzer der Zertifikate weitergeben.

Wenn Sie also für 1957 eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen, dann sehen Sie bitte im Rechenschaftsbericht des in Frage kommenden Investment-Fonds nach, wie sich die Ihnen inzwischen zugegangenen Erträgnisse aufteilen. Anzugeben brauchen Sie in der Erklärung nur die „Einkünfte aus Kapitalvermögen“. Sollten Sie über den Betrag selbst keine Klarheit gewinnen können, so hilft Ihnen Ihre Bank, die Ihnen auch auf Wunsch eine Bescheinigung über die steuerpflichtigen und steuerfreien Erträgnisse aus den Investment-Zertifikaten ausstellt.

Nun ein anderer Punkt. Ich werde immer wieder gefragt, wie hoch die Kosten sind, die beim Kauf und Verkauf eines Investment-Zertifikats anfallen. Dabei haben sich offensichtlich viele Leser erschrocken, als ich ihnen in unserem Gespräch über den Television-Fonds (amerikanische Papiere) sagte, daß hier beim Verkauf ein Abschlag von rund 8 1/4 v.H. vom Ausgabekurs berechnet werden kann. Meine verehrten Leser, das ist ein Satz, der in den USA üblich ist, aber für deutsche Investment-Zertifikate nicht in Frage kommt.

Was ich Ihnen jetzt erkläre, ist mehr oder weniger Theorie. Aber vielleicht interessiert es einige Leser, was die Vertragsbestimmungen der Investment-Gesellschaften bei der Rücknahme vorsehen. Zunächst einmal sind die Investment-Gesellschaften verpflichtet, jederzeit Stücke zurückzunehmen. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Inventarwert des Anteils abzüglich der Spesen für den Verkauf der entsprechenden Fondswerte und eines Abschlages von 1/2 v. H. zur Deckung der Rücknahmekosten. Wohlgemerkt, die Gesellschaften sind im allgemeinen berechtigt, folgende Rechnung aufzumachen: Angenommen der Abgabepreis (wird in den Tageszeitungen veröffentlicht) beträgt 104 DM. Abzüglich Börsenumsatzsteuer und Bankenprovision ergibt sich ein Inventarwert von 100,50 DM. Dazu kommen die Spesen für den Verkauf entsprechender Fondswerte, die hier mit 1/2 v. H. unterstellt werden sollen. Dann errechnet sich ein Rücknahmepreis von 99,50 DM und wäre in diesem Falle höher als beim An- und Verkauf einer Aktie im gleichen Wert.

Diese Vertragsbestimmungen beruhen auf Vorschriften des Investment-Gesetzes, sie werden aber in der Praxis (jedenfalls bislang) nicht angewendet. Die Banken sind heute in ihren Kostenberechnungen weitaus kulanter, und sie können es auch sein, solange die Nachfrage nach Investment-Zertifikaten anhält. Die stetige Nachfrage setzt die Kreditinstitute nämlich in die Lage, die wenigen zurückkommenden Zertifikate sofort wieder an andere Interessenten zu verkaufen, so daß der Fonds dadurch nicht verändert zu werden braucht. Eine Reihe von Fonds berechnen bei der Rücknahme einen Preis, der etwa zwei DM unter dem publizierten Abgabepreis liegt. Anzurechnen ist dann noch ein Betrag für die Börsenumsatzsteuer, die 0,15 DM je 100 DM ausmacht.