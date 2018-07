Inhalt Seite 1 — Unser Seller-Teller Juni 1958 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus einem Wörterbuch des deutschen Dialekts (Euramerika-Verlag für belletristische Wissenschaften, im Jahre 2058 n. Chr.):

Seller-Teller [e./d.], m.; -s, –: Wie das (heute archaische) „Gas“ wurde auch dieses jetzt allgemein übliche Wort für eine Zusammenstellung derjenigen Bücher, die von anspruchsvollen Lesern bevorzugt gekauft worden sind (damals noch in sogenannten „Buchhandlungen“), durch Kollektivbeschluß künstlich (und kunstvoll) geschaffen.

Obwohl unsere Urgroßväter keine nennenswerten Aussprache-Schwierigkeiten dabei hatten und kein kürzeres oder einfacheres Wort dafür finden konnten, gewöhnten sich manche, vor allem unter den Ur-urgroßvätern, nur schwer an den Seller-Teller.

Die Wurzeln des Wortes, so wurde eingewandt, reichten zurück in die angelsächsischen Dialekte – woran seltsamerweise kaum jemand Anstoß nahm, solange es sich um Abbreviatur-Monstren wie NATO, UNO und UNESCO handelte oder aber um Dinge wie Toast (Röstbrot), Team (anspruchsvoll für Mannschaft oder Arbeitsgruppe), Automation (in Richtung auf elektronengesteuerte selbsttätige Maschinen gehende Tendenz) und Cocktail (hahnenschwanzfarbenes alkoholhaltiges Getränk mittlerer Konzentration) – mitsamt den dazugehörigen Parties (Steh-Gesellschaften).

All diese Wörter waren freilich erfunden worden von Engländern und Amerikanern, denen gegenüber man sich in den deutschen Ländern großer philologischer Nachsicht befleißigte. Eine anglo-amerikanische Erfindung war auch der Best-Seller, dem das Wort Seller-Teller nachgebildet zu sein scheint, insofern, als es sich offenbar darum handelt, daß hier „Seiler“, die nicht immer die besten (engl.: best) gewesen sein mögen, und zwar in der Regel monatlich fünf davon, „aufgezählt“ (cf. engl. teil, ndd. verteilen) werden.

Ferner wurde um die Mitte des zwanzigsten ’Jahrhunderts dem Seller-Teller angekreidet, daß ein „Teller“ auch zur Ablage von Bratkartoffeln diene und daher – auf Bücher bezogen – schlechterdings lächerlich wirke. Wobei es sich ja nun eigentlich um einen ganz anderen Teller handelte, an dem sich unsere Urgroßeltern – so möchten wir heute meinen – wohl ebensowenig hätten zu stoßen brauchen wie zum Beispiel daran, daß etwa postumus bei vielen von ihnen offenbar die Vorstellung weckte, es handle sich dabei um Werke, die veröffentlicht wurden, nachdem ihre Verfasser wieder Staub und Asche oder Erde geworden seien. Für diese einleuchtende, wenn auch falsche Interpretation liegen literarische Zeugnisse aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts vor, in denen klar erkennbar „posthumus“ geschrieben steht – als ob das Wort etwas mit „Humus“ zu tun hätte.

Den Fürsprecher einer Fraktion der Antisellertelleristen (ein solches Wort hätten unsere Urgroßeltern gewiß nicht im Ernst zu bilden gewagt – und für Verbal-Komik hatten sie, die Erben Clemens von Brentanos, Heinrich Heines und Christian Morgensterns erschreckend wenig Sinn) – einen solchen Fürsprecher also dürfen wir in dem Schreiber eines uns zufällig überlieferten Briefes vermuten, in dem es – verbatim et iratissime – heißt: „Wie kann jemand über Sprache und Stil sich ein Urteil erlauben, der ein so widerliches Wort wie ‚Seller-Teller‘ erfunden oder geduldet hat.“