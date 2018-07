der Meister der Prager Malerzunft aus dem Jahre 1348

Sollte ein Geselle mit seinem Meister in Streit und Zank geraten und dabei von seinem Platte aufstehen und nicht weiterarbeiten, so soll solch ein Geselle von keinem Meister hier mehr aufgenommen werden; nähm’ er ihn doch auf und wissentlich, so verfällt er dem Vierdung (Ausstoßung aus der Zunft).