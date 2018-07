Wie zu erwarten stand, haben Vorstand und Aufsichtsrat der Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie auf der oHV des Unternehmens zu den aktuellen Fragen des Ruhrbergbaues Stellung genommen. Der Aufsichtsratsvorsitzer der Rheinpreußen AG, Dr. Heinrich Kost, der zugleich auch Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Bergbau und Vorstandsmitglied des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau ist, forderte von der Bundesregierung Maßnahmen gegen den ruinösen Wettbewerb im Energiebereich. Er stimmte mit der IG Bergbau darin überein, daß das Hauptgewicht des Energieverbrauchs von heimischen Rohstoffen getragen werden müsse.

Weniger übereinstimmend mit der Industriegewerkschaft Bergbau waren allerdings die Ausführungen, als Generaldirektor Kost sich mit den Sozialisierungsplänen befaßte. Ein sozialisierter Bergbau biete keine Gewähr dafür, nicht auch in Absatzschwierigkeiten zu geraten. In der privaten Wirtschaft sei ein einzelnes Unternehmen anpassungsfähiger als ein verstaatlichter Wirtschaftszweig.

Einen Schutz vor ungleichem Wettbewerb auf dem Energiemarkt forderte auch das Vorstandsmitglied des Unternehmens, Curtius, der seinerseits sehr beachtliche Vorschläge für eine neue Kohlepolitik machte, ohne dabei auschließlich in die Gebilde des „Naturschutzparks“ auszuweichen. Curtius sprach sich für die uneingeschränkte Anwendung des marktwirtschaftlichen Prinzips im Bergbau aus. Ganz im Sinne der in jüngster Zeit von Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard vertretenen Auffassung stellte er dem Bergbau selbst die Aufgabe, neue leistungsfähige Kapazitäten zu erstellen und vorhandene auszubauen, damit unrentable Anlagen auslaufen können. Der Bergbau, so führte er aus, müsse selbst zu größeren Unternehmenseinheiten kommen, wobei es Sache der Zechen sei, auch dafür Verständnis aufzubringen, daß eine Kohlenpolitik nicht darauf abzielen könne, den Betrieb mit den schlechtesten Selbstkosten sicherzustellen. Der Bergbau müsse die Kraft aufbringen, sich „aus dem Zustand der kollektiven Unbeweglichkeit zu lösen und neue Wege zu gehen“. Nur dann könne er frei von Dirigismus in der Marktwirtschaft seinen Platz behaupten.

Bei einer Präsenz von 90 v. H. des Aktienkapitals genehmigte die HV nahezu alle Punkte der Tagesordnung einstimmig, nur bei der Entlastung des Vorstandes ergaben sich 100 Stimmenthaltungen. Die Dividende von 8 v. H. auf 100 Mill. AK wurde einstimmig beschlossen.

Bei Rheinpreußen liegen z. Z. 190 000 t Kohle auf Halde. Der Vorstand ist aber der Meinung, daß die Vorräte in absehbarer Zeit abgebaut werden können. Das Unternehmen hat beschlossen, zur Sicherung der langfristigen Investitionsvorhaben eine Anleihe von 40 Mill. DM aufzulegen. Sie soll noch in diesem Sommer auf den Markt kommen.

nmn

Die Verwaltung der Dynamit-Actien-Gesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co, Troisdorf (Bez. Köln), schlägt der zum 25. Juli einberufenen Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 1957 eine Dividende von unverändert 12 v. H. auf 47,0 Mill. DM Grundkapital zu verteilen.