Inhalt Seite 1 — Wilde sind doch andere Menschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen C. Petersen

Zuweilen kommt ein Buch nicht der Zeit, sondern die Zeit dem Buch entgegen. Das ist hier der Fall:

Benjamin Subercaseau: „Fahrt ohne Kompaß“; Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart; 305 S., 15,80 DM.

Der chilenische Autor wurde in Deutschland – wenn überhaupt – durch sein Buch von der Romantik der Segelschiffe bekannt. Der vorliegende Roman läßt nach Titel und Aufmachung Ähnliches erwarten. Doch das täuscht. Das Sujet ist weit größer, wie der Untertitel andeutet: „Der Irrtum eines großen Herzens.“

Dieser vor mehr als 150 Jahren begangene Irrtum steht in engem Zusammenhang mit so aktuellen Phänomenen wie dem noch gut erinnerlichen Schulstreit von Little Rock, den Wurzeln der französischen Nordafrikapolitik und den Unabhängigkeitsbestrebungen der farbigen Völker. Denn die Frage, um die es hier geht, heißt im Grunde: Sind alle Menschen gleich?

Für Commander Fitzroy, den streng christlich erzogenen Kapitän des englischen Forschungsschiffes „Beagle“, war das keine Frage. Er war überzeugt von der Gleichheit aller Menschen, als er Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Auftrage der britischen Krone als erster die Küste Patagoniens vermessen mußte und dabei die Bekanntschaft der Eingeborenen machte. Stark beeindruckten ihn die ranke, seidige Wohlgestalt und der naive Charme dieser nackten Wilden. Daß sie für europäische Begriffe schamlos, unzuverlässig und von tückischem Charakter schienen – was konnte das dem Commander Fitzroy anderes bedeuten als eine Aufgabe, sie zu wohlanständigen, nützlichen Mitgliedern der christlichen Gesellschaft zu erziehen?

Der Gedanke, daß dieses Experiment mißlingen könnte, kam ihm nicht. Und so nahm er denn von jenen Wilden ein junges Mädchen und drei junge Männer mit zurück nach England, um eine junge Lady und drei junge Gentlemen aus ihnen zu machen – so stark war der Glaube des Engländers an die prägende und umprägende Kraft der Zivilisation.