... daß das Projekt, in Berlin eine Spielbank nur für Ausländer einzurichten, vom Berliner Senat und vom Verwaltungsgericht abgelehnt wurde.

... daß der Unfallsenat des Hessischen Landessozialgerichts in Darmstadt einem vor 41 Jahren verunglückten, heute 56 Jahre alten Hilfsarbeiter aus Barig-Selbenhausen (Oberlahnkreis) jetzt eine Rente zuerkannte. Das Sozialgericht Gießen hatte sie mit der Begründung abgelehnt, der Antrag sei nicht fristgerecht gestellt worden.

... daß 140 Schüler eines Gymnasiums in Einbeck am 17. Juni 1958 in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiteten und den vollen Erlös von 2500 Mark an ein Westberliner Flüchtlingslager überwiesen haben.

... daß der Katalog zur Aachener Ausstellung „Unsere liebe Frau“, in der spätromantische und gotisches Mariendarstellungen aus ganz Deutschland gezeigt werden, entweder zum Preis von 4 Mark gekauft oder gegen ein Pfand von 5 Mark ausgeliehen werden kann.