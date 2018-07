... daß für den großen Saal im Kriminalgericht Berlin-Moabit ein Kronleuchter im Werte von 10 000 Mark angeschafft wurde.

... daß in vielen Kleinstädten Niederschlesiens, Pommerns und Ostpreußens in diesem Jahr mehrere tausend Wohnhäuser wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen.

... daß die Lüneburger Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, das Geld zur Reparatur der mittelalterlichen Bardowieker Mauer aufzubringen. Von diesem aus den Fugen geratenen Mauerwerk fallen hin und wieder schon zentnerschwere Steinbrocken in die Anlagen des „Liebesgrundes“, was störend wirkt.