Von der HV der Bankhaus J. Wichelhaus P. Sohn AG, Wuppertal-Elberfeld, wurde der Jahresabschluß für 1957 genehmigt. Die Dividende für 1957 wurde auf nunmehr 9 (8) v. H. erhöht, nach Auffüllung der ausgewiesenen Rücklagen um 0,15 Mill. auf nunmehr 0,9 Mill. DM.

Die Saudi-National Co. Ltd. for Electric Power hat der Brown, Boveri & Cie AG, Mannheim, den Auftrag für die Elektrifizierung der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda erteilt. Der Auftrag, dessen Wert sich etwa auf 3 Mill. DM beläuft, umfaßt Transformatoren, Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen einschließlich der erforderlichen Bauten sowie Hoch- und Niederspannungskabel.

Die Herbig-Haarhaus AG, Köln, berichtet für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 11.) sowie für das Rumpfgeschäftsjahr 1957 (1.–31. 12.) über einen weiteren günstigen Inlandumsatz in Farben und Lacken. Der Export war dagegen infolge von Einfuhrbeschränkungen und Devisenschwierigkeiten rückläufig. Für 1957. wird eine Dividende von wieder 6 v. H., und aus dem Gewinn des Rumpfgeschäftsjahres 1957 ein Bonus von 1 v. H. auf das Grundkapital von 3,00 Mill. DM verteilt.

In der Hauptversammlung konnte der Vorstand der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenkassen – über eine günstige Geschäftsentwicklung 1957 berichten. Mit einem Neuzugang von annähernd 50 000 Bausparverträgen über rund 753 Mill. DM Bausparsummen wurden die Bausparsummen des vorjährigen Neugeschäftes um 31,38 v. H. übertroffen. Dabei erhöhte sich die Durchschnittsbausparsumme der zugegangenen Verträge nur unwesentlich von 15024 DM auf 15 321 DM. Mit den Neuabschlüssen wurde also zweifellos die Finanzierung verhältnismäßig kleiner Bauvorhaben angestrebt. Der Gesamtvertragsbestand wuchs bis Jahresende 1957 auf 3,215 Mrd. DM Bausparsummen an, wovon der hohe Anteil von rund 1,055 Mrd. DM Bausparsummen schon zugeteilt war.