Ein Münchener Informationsdienst hat seinen Lesern einen neuen Preisindex vorgestellt: den Warenhausindex. Er wurde auf diesen einprägsamen Namen getauft, weil ihm nur die Preisniveaus in den Mittel- und Großbetrieben des Einzelhandels zugrunde liegen, also in den Betrieben, die wir gemeinhin Warenhäuser nennen. In diesem Warenhausindex sind vier Warengruppen zusammengefaßt: Textilien und Schuhe, Haushalts- und Hartwaren, Lebensmittel und als Restgruppe Güter für verschiedenen Bedarf. Er wurde im wesentlichen nach den gleichen Berechnungsmethoden entwickelt, deren sich auch das Statistische Bundesamt bedient, um den Preisindex für die Lebenshaltung zu finden. Gleichwohl unterscheidet sich der Warenhausindex in einer Hinsicht grundsätzlich von den anderen einschlägigen Indizes. Während die anderen „Warenkörbe“ – also die Auswahl der erfaßten Waren – noch aus dem Jahre 1950 stammen, wurde der Korb des Warenhausindex nach den Umsätzen des Jahres 1955 zusammengesetzt. Er ist also viel gegenwartsnaher; denn die Nachfrage hat sich in der ersten Hälfte unseres Jahrzehnts merklich verschoben.

In den Jahren von 1955 bis 1957 zeigen beide Indizes bei den drei wichtigsten Bedarfsgruppen folgende Veränderungen:

Die amtliche Statistik für den gesamten Einzelhandel weist also bedeutend auffälligere Preiserhöhungen auf als der Warenhausindex. Worauf ist das zurückzuführen? Gewiß zu einem Teil auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Warensortimente beim herkömmlichen und professionellen Einzelhandel einerseits und bei den Warenhäusern andererseits. Zum anderen mag es den Warenhäusern dank ihrer starken Marktposition besser gelungen sein, Preiserhöhungswünsche der Produzenten abzuweisen. Schließlich ist nicht außer acht zu lassen, daß bei den Warenhäusern die Handelsketten verkürzt und mehr Handelsfunktionen in einer Hand vereinigt sind als in den kleinen Betrieben des Einzelhandels. Die Warenhäuser können auf Grund ihres Massenabsatzes anders kalkulieren als Einzelhandelsgeschäfte.

Immerhin: die Unterschiede sind frappierend. Es hat den Anschein, daß das Leben offenkundig doch nicht so teuer geworden ist, wie es die altgewohnten Indizes in der Regel ausweisen. Sch.