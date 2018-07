Schulungsabend der sozialistischen Einheizpartei der Zone. Thema: „Dürfen wir in unserer Deutschen Demokratischen Republik jederzeit offen und frei sagen, was wir denken?“ Niemand meldet sich zu Wort. Darauf der Funktionär: „Also, Genossinnen und Genossen, so geht das nicht. Wenn ich eine solche Frage zur Diskussion stelle, dann muß wenigstens einer eine Antwort wissen. Heute will ich euch mal sagen, wie die richtige Antwort lautet. Selbstverständlich dürfen wir in unserer Deutschen Demokratischen Republik jederzeit offen und frei sagen, was wir denken. Aber: Wir dürfen niemals etwas denken, was wir nicht offen und frei sagen dürfen.“