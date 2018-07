Inhalt Seite 1 — Der zärtliche Realismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Blöcker

Es gehört zu den neu deutschen Denk- und Sprachgepflogenheiten, das Wort „Realismus“ nun schon automatisch mit dem Beiwort „schonungslos“ zu versehen. „Schonungsloser Realismus“ – die Klischeevorstellung, die sich darin ausspricht, besagt, daß es offenbar nicht mehr möglich ist, die uns umgebende Wirklichkeit anders als auf anklägerische, desillusionierende Art wiederzugeben. Daß es – weitab von solchen zähneknirschenden Demaskierungsgebärden – auch so etwas wie einen zärtlichen Realismus gibt, der den Dingen klug und liebevoll nachgeht und der, richtig gehandhabt, nicht weniger aufrichtig und nicht weniger erhellend zu sein braucht als jene kraftmeierische „Schonungslosigkeit“, scheint heute weithin vergessen zu sein. Als ob das Leise nicht auch eine Realität wäre, und als ob Behutsamkeit nicht realistischer sein könnte als großmäulige Brutalität!

Als der junge Rolf Becker vor einigen Jahren: seinen ersten Roman veröffentlichte („Nokturno 1951“), war er gleich als einer dieser seltenen „stillen“ Realisten auf das sympathischste aufgefallen. Jetzt legt er nach einer – ebenfalls Vertrauen einflößenden – ziemlich langen. Pause eine zweite Arbeit vor: Rolf Becker: „Michael Frost“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 126 S., 7,50 DM.

Das Büchlein nennt sich „Erzählung“, ist aber eher – wie „Nokturno 1951“ – eine Art Kurzroman, der in virtuoser Verknappung einen epischen Vorgang so formuliert, daß das Stoffliche sich nirgends selbständig macht, sondern ganz dem lyrisch orientierten Ausdrucksverlangen des Autors unterstellt bleibt. Der Held – Michael Frost, ein junger, erfolgreicher Fotoreporter – ist zu gleichen Teilen ein Angehöriger der „skeptischen“ wie der „gelenkigen“ Generation. Doch hinter der zeitgemäßen Attitüde spürt man – und es ist; anzunehmen, daß der Verfasser hierin etwas Typisches sieht – eine Zartheit und trotzige Empfindsamkeit, eine Liebesbereitschaft und ein Hingabeverlangen, die nur ihr Objekt noch nicht gefunden haben. Oder vielmehr: denen die natürlichen Voraussetzungen (das elterliche Nest, die Vaterautorität, die erprobten Ideale) entzogen worden sind.

Michael Frost ist der junge Mensch auf der Suche nach einer Instanz, die begründeten Anspruch auf seine Liebe hat. Für ihn ist das – simpel und kompliziert zugleich – der eigene Vater, der unter unerfreulichen Umständen aus dem Leben der inzwischen verstorbenen Mutter verschwunden ist. Nach Jahren taucht er wieder auf – kein Schuft, aber ein Schnorrer und Schwächling, der weniger der Liebe als der handfesten materiellen Unterstützung des Sohnes zu bedürfen scheint. Für einen Angehörigen der skeptischen Generation also kein sonderlich attraktives Objekt der Liebes- und Verehrungsbereitschaft.

Oder gerade doch? Liegt in der Erkenntnis der ‚„Zweck“losigkeit jeglicher Liebe nicht gerade das, was der Generation Michael Frosts fehlt um was sie zu lernen hat? Rolf Becker läßt die Antwort in der Schwebe, aber sein Held scheint ergriffen; er liebt und fühlt sich geliebt, und er bittet – das ist der Schluß des Buches – daß es diesmal keine Täuschung sein möge.

Das Bemerkenswerte ist nun, was der Autor aus diesem zwar subtilen, im herkömmlichen epischen Sinne aber „dünnen“ Thema herausholt. Becker empfindet modern. Das heißt: er weiß, daß der moderne Geist gegen Inhalte – grob gesprochen – gleichgültig ist. Der Stoff wird erst als Gegenstand formaler Erprobungen interessant. Der moderne Erzähler stellt ihn in eine Versuchsreihe – erst da stellt sich heraus, was er hergibt.