Von Georg Gnieser

Als kürzlich eine Westberliner Senatsabordnung aus Bonn mit der Zusage des Bundesfinanzministers zurückkehrte, die Stadt könne im laufenden Haushaltsjahr mit einer Bundeshilfe von 1,05 Mrd. DM rechnen, wird mancher Bundesbürger sich gefragt haben, ob eine so hohe Summe angesichts der angespannten Kassenlage des Bundes noch erforderlich und zu verantworten sei. Dem westdeutschen oder ausländischen Besucher der Stadt mag zuweilen beim Anblick des wiedererstandenen Kurfürstendamms, der vielen und oft repräsentativen Neubauten, des lebhaften Kraftverkehrs und der keineswegs ärmlich anmutenden Geschäfte der Gedanke kommen, dies alles sei der Beweis für eine Normalisierung der Wirtschaft, die derart hohe Hilfeleistungen längst nicht mehr benötige. Die in den letzten Wochen abgeschlossenen Statistiken über das Jahr 1957 und die ersten Monate dieses Jahres sind geeignet, auf die Kernpunkte solcher Überlegungen Antwort zu geben: ist die Hilfe zu hoch? Wird sie sparsam und zweckmäßig genutzt? Hat diese Unterstützung den Charakter einer für immer unentbehrlichen Prothese oder ist sie ein Heilmittel zur Gesundung des Wirtschaftskörpers?

Jede Betrachtung der Westberliner Nachkriegsentwicklung kann nicht mit dem Tag der Kapitulation oder der nunmehr zehn Jahre zurückliegenden Währungsreform, sondern muß mit dem Jahr 1950 beginnen; erst damals konnte die am stärksten vom Kriege getroffene deutsche Stadt nach fast einjähriger Blockade und anschließender kurzer Atempause an den Aufbau gehen, der im Westen schon anderthalb Jahre zuvor mit der Einführung der D-Mark eingesetzt hat. Die Trennung der westlichen Stadtteile von ihrem natürlichen Hinterland, die weite Entfernung bis zur aufblühenden „Bi-Zone“, vor allem aber die mehr als 300 000 Arbeitslosen und der ständige Flüchtlingsstrom machten zunächst jeden Versuch illusorisch, in absehbarer Zeit wieder Anschluß an die Entwicklung westlich der Zonengrenzen zu gewinnen. Dennoch hat Westberlin, die Heimat der mittlerweile populär gewordenen „Insulaner“, in dieser Zeit folgendes erreicht:

Wirtschaftsdaten Westberlin

1950 1957

Bruttosozialprodukt 3,86 Mrd DM 9,06 Mrd. DM

Steueraufkommen 0,707 Mrd. DM 1,928 Mrd. DM